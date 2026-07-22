Visoko v zraku izbruhnil množičen pretep, pilot je letalo obrnil

Na letalu družbe easyJet, ki je z otoka Tenerife letelo v Liverpool, je izbuhnil množičen pretep. V njem je bilo udeleženih več kot ducat potnikov, vsi pa so bili britanski državljani. Pilot se je zaradi morebitnega oviranja varnosti visoko v zraku odločil obrniti letalo in vrniti na španski otok, kjer je potnike pričakala policija.

Letalo se je obrnilo približno 30 minut po vzletu in vrnilo na začetno letališče, so sporočili iz družbe za nadzor zračnega prometa. Pojasnili so, da se je letalo vrnilo zaradi "skupine potnikov, ki so se vedli neprimerno in ogrožali let".

"Takšne incidente jemljemo zelo resno in ne dopuščamo neprimernega vedenja," pa so sporočili iz letalske družbe. Predstavnik EasyJeta je poudaril, da so člani njihovega osebja usposobljeni za hitro in ustrezno reagiranje v vseh situacijah, da varnost leta in potnikov ni ogrožena.

Ob pristanku na letališče je skupino potnikov, vsi so bili britanski državljani, pričakala policija, nikogar pa niso aretirali. Letalo s preostalimi potniki – na krovu jih je bilo 186 – je nato ponovno vzletelo, v Liverpool pa prispelo z eno uro in 54 minutami zamude.