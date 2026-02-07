Ves svet se zgraža, Donald Trump pa: Ne bom se opravičil

Ameriški predsednik Donald Trump se ne namerava opravičiti, ker je na spletu objavil videoposnetek, ki prikazuje nekdanjega predsednika ZDA in njegovo ženo, Baracka in Michelle Obama, oba sta temnopolta, kot opici. Za rasistično objavo, ki je po vsem svetu sprožila val zgražanja, je okrivil svojo asistentko.

Na profilu Donalda Trumpa na njegovem družbenem omrežju Truth Social se je v petek pojavila objava z videoposnetkom o teorijah zarot o ameriških predsedniških volitvah leta 2020, za katere Donald Trump še vedno trdi, da so mu jih ukradli. Na koncu videoposnetka je bil prizor z opicama, ki sta imeli obraza Baracka in Michelle Obama.

Nekateri Trumpovi podporniki videoposnetka niso pogledali do konca - Obamova kot opici se pojavita pri natanko eni minuti -, zato so trdili, da so zgražanja na račun Trumpa neutemeljena. Foto: Donald Trump/Truth Social

Kritični so tudi Trumpovi politični zavezniki

Trumpova objava je zaradi rasistične konotacije tako rekoč po vsem svetu sprožila val zgražanja.

Obsodili so jo celo nekateri politični zavezniki ameriškega predsednika, med drugim republikanska ameriška senatorja Tim Scott, ta jo je označil za najbolj rasistično stvar, ki jo je kdaj koli storila Trumpova Bela hiša, in John Curtis, ki jo je opisal kot izredno rasistično in neopravičljivo, ter republikanski kongresnik Mike Curtis, ki jo je označil za "žaljivo, srce parajočo, in nesprejemljivo".

Več podpornikov Donalda Trumpa, ki si videoposnetka niso ogledali do konca, je medtem na družbenih omrežjih trdilo, da gre za lažno novico. Ko se je izkazalo, da to ne drži, so obrnili ploščo in začeli trditi, da ne gre za veliko reč. Podoben komentar glede objave so imeli v Beli hiši - kritike so obtožili, da napihujejo celotno zadevo in jih pozvali, naj se raje osredotočijo na stvari, ki so dejansko pomembne.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je vse, ki so se zgražali nad objavo Donalda Trumpa, obtožila, da iz muhe delajo slona. Foto: Guliverimage

Kasneje je postalo očitno, da je bila Trumpova objava za Belo hišo vendarle večja težava, kot so pokazali sprva. Objava je izginila s Trumpovega profila na družbenem omrežju Instagram, Bela hiša pa je zanjo okrivila Trumpove pomočnike, ki naj bi mu pomagali pri objavljanju vsebin.

To je med odgovarjanjem na vprašanja novinarjev med poletom na Florido na predsedniškem letalu Air Force One storil tudi Donalda Trump.

Kdo je kriv za objavo? Jaz ne, trdi Donald Trump.

Dejal je, da je pogledal le prvi del videoposnetka in odobril objavo, za kar je nato poskrbel nekdo drug. Ameriški mediji že ugibajo, da je bila to najverjetneje Trumpova asistentka Natalie Harp, ki naj bi bila ena od dveh oseb, ki imajo dostop do Trumpovih uporabniških računov na družbenih omrežjih.

Ameriški predsednik je novinarjem tudi dejal, da se za objavo, ki Baracka in Michelle Obama prikazuje kot opici, ne namerava opravičiti, ker ni ničesar storil narobe.