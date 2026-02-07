Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Sobota,
7. 2. 2026,
20.58

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
rasizem Bela hiša Karoline Leavitt Barack Obama Donald Trump

Sobota, 7. 2. 2026, 20.58

51 minut

Ves svet se zgraža, Donald Trump pa: Ne bom se opravičil

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Donald Trump | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump se ne namerava opravičiti, ker je na spletu objavil videoposnetek, ki prikazuje nekdanjega predsednika ZDA in njegovo ženo, Baracka in Michelle Obama, oba sta temnopolta, kot opici. Za rasistično objavo, ki je po vsem svetu sprožila val zgražanja, je okrivil svojo asistentko.

Na profilu Donalda Trumpa na njegovem družbenem omrežju Truth Social se je v petek pojavila objava z videoposnetkom o teorijah zarot o ameriških predsedniških volitvah leta 2020, za katere Donald Trump še vedno trdi, da so mu jih ukradli. Na koncu videoposnetka je bil prizor z opicama, ki sta imeli obraza Baracka in Michelle Obama.

Nekateri Trumpovi podporniki videoposnetka niso pogledali do konca - Obamova kot opici se pojavita pri natanko eni minuti -, zato so trdili, da so zgražanja na račun Trumpa neutemeljena. | Foto: Donald Trump/Truth Social Nekateri Trumpovi podporniki videoposnetka niso pogledali do konca - Obamova kot opici se pojavita pri natanko eni minuti -, zato so trdili, da so zgražanja na račun Trumpa neutemeljena. Foto: Donald Trump/Truth Social

Kritični so tudi Trumpovi politični zavezniki

Trumpova objava je zaradi rasistične konotacije tako rekoč po vsem svetu sprožila val zgražanja.

Obsodili so jo celo nekateri politični zavezniki ameriškega predsednika, med drugim republikanska ameriška senatorja Tim Scott, ta jo je označil za najbolj rasistično stvar, ki jo je kdaj koli storila Trumpova Bela hiša, in John Curtis, ki jo je opisal kot izredno rasistično in neopravičljivo, ter republikanski kongresnik Mike Curtis, ki jo je označil za "žaljivo, srce parajočo, in nesprejemljivo".

Predsednik
Novice Sporočilo za Trumpa: Konec je

Več podpornikov Donalda Trumpa, ki si videoposnetka niso ogledali do konca, je medtem na družbenih omrežjih trdilo, da gre za lažno novico. Ko se je izkazalo, da to ne drži, so obrnili ploščo in začeli trditi, da ne gre za veliko reč. Podoben komentar glede objave so imeli v Beli hiši - kritike so obtožili, da napihujejo celotno zadevo in jih pozvali, naj se raje osredotočijo na stvari, ki so dejansko pomembne.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je vse, ki so se zgražali nad objavo Donalda Trumpa, obtožila, da iz muhe delajo slona. | Foto: Guliverimage Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je vse, ki so se zgražali nad objavo Donalda Trumpa, obtožila, da iz muhe delajo slona. Foto: Guliverimage

Kasneje je postalo očitno, da je bila Trumpova objava za Belo hišo vendarle večja težava, kot so pokazali sprva. Objava je izginila s Trumpovega profila na družbenem omrežju Instagram, Bela hiša pa je zanjo okrivila Trumpove pomočnike, ki naj bi mu pomagali pri objavljanju vsebin.

To je med odgovarjanjem na vprašanja novinarjev med poletom na Florido na predsedniškem letalu Air Force One storil tudi Donalda Trump.

Jeffrey Epstein
Novice Usodna kombinacija: ruska dekleta in pokvarjeni bogataši

Kdo je kriv za objavo? Jaz ne, trdi Donald Trump. 

Dejal je, da je pogledal le prvi del videoposnetka in odobril objavo, za kar je nato poskrbel nekdo drug. Ameriški mediji že ugibajo, da je bila to najverjetneje Trumpova asistentka Natalie Harp, ki naj bi bila ena od dveh oseb, ki imajo dostop do Trumpovih uporabniških računov na družbenih omrežjih.

Ameriški predsednik je novinarjem tudi dejal, da se za objavo, ki Baracka in Michelle Obama prikazuje kot opici, ne namerava opravičiti, ker ni ničesar storil narobe.

rasizem Bela hiša Karoline Leavitt Barack Obama Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.