plin nafta podpis Venezuela

Petek, 1. 5. 2026, 11.39

1 ura, 2 minuti

Venezuela podpisala sporazuma o nafti in plinu z ameriškima podjetjema

Ka. N., STA

Venezuela, nafta | Foto Shutterstock

Venezuela je v prizadevanjih za povečanje proizvodnje nafte in plina v četrtek podpisala sporazuma s podjetjema iz ZDA. To je zadnji znak otoplitve odnosov med državama, potem ko je vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa v začetku leta strmoglavila venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V skladu s sklenjenima sporazumoma bosta ameriški podjetji Hunt Overseas Oil Company in Crossover Energy poslovali v pasu reke Orinoko, kjer so večinoma skoncentrirane venezuelske zaloge nafte.

Južnoameriško državo vodi začasna predsednica Delcy Rodriguez, ki pod pritiskom ZDA izpolnjuje zahteve predsednika ZDA po dostopu do ogromnih zalog nafte v Venezueli, poroča AFP.

Rodriguez je ob podpisu dejala, da sporazuma označujeta "točko, kjer se združujejo interesi ZDA in Venezuele".

Možnost povečane proizvodnje venezuelske nafte prihaja v času, ko se svetovni trgi soočajo z motnjami pri oskrbi z nafto z Bližnjega vzhoda zaradi vojne z Iranom, ki je vplivala na zvišanje cen nafte po svetu.

Obnovljen tudi letalski potniški promet

ZDA in Venezuela sta v četrtek po sedmih letih obnovili tudi letalski potniški promet. Iz ameriškega Miamija je proti Caracasu poletelo potniško letalo družbe American Airlines. Potniška letalska povezava je bila prekinjena leta 2019 zaradi ameriških sankcij proti Madurovi vladi, med drugim zaradi pridržanja ameriških državljanov.

Ameriške sile so v začetku leta izvedle bliskovito operacijo v Venezueli, med katero so v predsedniški palači v Caracasu zajele Madura in ga odpeljale v New York, kjer čaka na sojenje zaradi domnevnega tihotapljenja mamil v ZDA.

