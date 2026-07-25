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Avtorji:
N. V., STA

Sobota,
25. 7. 2026,
10.04

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Mednarodno kazensko sodišče (ICC) Venezuela

Sobota, 25. 7. 2026, 10.04

14 minut

Venezuela napovedala izstop iz Mednarodnega kazenskega sodišča

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Venezuela, zastava | Foto Reuters

Foto: Reuters

Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), je danes na omrežju X sporočil venezuelski zunanji minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga.

Kot je na omrežju X zapisal venezuelski zunanji minister Felix Plasencia, je Venezuela obvestila ZN o svoji "trdni in nepreklicni odločitvi" za izstop iz ICC po navodilu začasne predsednice države Delcy Rodriguez.

Caracas po navedbah zunanjega ministra meni, da delovanje sodišča kaže na "dokazano geografsko pristranskost", saj je svoje preiskave nesorazmerno usmerjalo v afriške in latinskoameriške države na škodo držav globalnega juga.

Ob tem je ocenil, da je mednarodni pravosodni sistem deluje po načelu poglabljanja neenakosti med narodi ter da ne spoštuje njihove pravice do samoodločbe in suverenosti.

Odločitev Venezuele prihaja v času, ko ICC vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. Venezuelske oblasti obtožbe zavračajo.

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