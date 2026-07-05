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Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
17.32

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Nemčija AfD Rusija Vladimir Putin Vojna v Ukrajini volitve

Nedelja, 5. 7. 2026, 17.32

59 minut

Velike skrbi v Nemčiji: "Ti podatki ne smejo priti v napačne roke"

Avtorji:
M. T., STA

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Boris Pistorius, nemški obrambni minister | "AfD ne pušča nobenega dvoma o tem, kaj namerava storiti z našo demokracijo. Zato bi bil to zelo, zelo slab znak," je dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius. | Foto Reuters

"AfD ne pušča nobenega dvoma o tem, kaj namerava storiti z našo demokracijo. Zato bi bil to zelo, zelo slab znak," je dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius.

Foto: Reuters

Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD), če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo.

"Tesne vezi s Putinom so neizpodbitne"

Pistorius je za današnjo izdajo časnika Bild dejal, da je bližina stranke AfD ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu "neizpodbitna". "Tesne vezi s Putinom so neizpodbitne. Prisoten je tudi sum, da prihaja denar iz Rusije," je povedal.

"Gre za varnost naše države"

Ob tem je opozoril, da tajni podatki ne smejo priti v napačne roke. "Intenzivno se ukvarjamo z vprašanjem, komu lahko dovolimo dostop do tajnih informacij. To že počnemo. Dolžni smo to storiti, ker gre za varnost naše države," je pojasnil.

Proti AfD je v soboto na kongresu stranke v Erfurtu v deželi Turingiji po ocenah policije demonstriralo kakih 30.000 ljudi, ki so v mestu med drugim postavili cestne zapore. Protesti so večinoma minili mirno, medtem ko so delegati na kongresu, ki se danes zaključuje, na čelu stranke potrdili dosedanja sopredsedujoča Tina Chrupallo in Alice Weidel. | Foto: Reuters Proti AfD je v soboto na kongresu stranke v Erfurtu v deželi Turingiji po ocenah policije demonstriralo kakih 30.000 ljudi, ki so v mestu med drugim postavili cestne zapore. Protesti so večinoma minili mirno, medtem ko so delegati na kongresu, ki se danes zaključuje, na čelu stranke potrdili dosedanja sopredsedujoča Tina Chrupallo in Alice Weidel. Foto: Reuters

Minister: Ni dvoma, kaj namerava AfD storiti z našo demokracijo

Ankete kažejo, da bi lahko AfD na septembrskih deželnih volitvah v Saški-Anhalt osvojila absolutno večino, kar pomeni, da bi prvič oblikovala deželno vlado. Spričo te možnosti je Pistorius dejal, da ga to močno skrbi.

"AfD ne pušča nobenega dvoma o tem, kaj namerava storiti z našo demokracijo. Zato bi bil to zelo, zelo slab znak," je povedal.

V nemškem zveznem sistemu imajo deželne vlade široka pooblastila na številnih področjih, vključno z dejavnostmi policije in obveščevalnih služb.

AfD v vodstvu, stranke z njimi ne bi sodelovale

AfD, največja opozicijska stranka, glede na ankete trenutno uživa največjo podporo med nemškimi strankami, prehitela je tudi vladajočo konservativno koalicijo CDU/CSU.

Vse osrednje stranke v Nemčiji sicer zavračajo sodelovanje z AfD v skladu z dogovorom o t.i. požarnem zidu, ki ga vzdržujejo pred AfD.

Nemška notranja obveščevalna služba je AfD zaradi svojih ekstremističnih protimigrantskih stališč v nekaterih zveznih deželah opredelila za potrjeno desničarsko ekstremistično organizacijo.

V nemškem zveznem sistemu imajo deželne vlade široka pooblastila na številnih področjih, vključno z dejavnostmi policije in obveščevalnih služb. | Foto: Guliverimage V nemškem zveznem sistemu imajo deželne vlade široka pooblastila na številnih področjih, vključno z dejavnostmi policije in obveščevalnih služb. Foto: Guliverimage

Proti AfD tudi protesti

Proti AfD je v soboto na kongresu stranke v Erfurtu v deželi Turingiji po ocenah policije demonstriralo kakih 30.000 ljudi, ki so v mestu med drugim postavili cestne zapore. Protesti so večinoma minili mirno, medtem ko so delegati na kongresu, ki se danes zaključuje, na čelu stranke potrdili dosedanja sopredsedujoča Tina Chrupallo in Alice Weidel.

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