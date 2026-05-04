Velika tragedija v Nemčiji: z avtomobilom zapeljal v ljudi, poročajo o mrtvih

V središču vzhodnonemškega mesta Leipzig je moški z avtomobilom zapeljal v množico ljudi, pri čemer sta dve osebi umrli, več jih je ranjenih, poroča Reuters.

Voznik Volkswagnovega SUV je z veliko hitrostjo zapeljal v množico ljudi na območju, namenjenem izključno pešcem. Po besedah očividcev je bilo na kraju videti več trupel, pokritih z rjuhami, prišlo pa naj bi tudi do napada z nožem. Na kraju nesreče je približno deset reševalnih vozil. Trgovine v pešconi so zaprte.

Policija je na družbenih omrežjih potrdila, da je bil voznik aretiran. "V središču Leipziga trenutno poteka policijska intervencija. Prosimo, da pustite prehode proste za reševalne službe in upoštevate navodila reševalcev na kraju nesreče. Avtomobil je na ulici Grimmaische Straße povozil več ljudi in nato pobegnil. Voznik je bil aretiran," je sporočila policija.

Última hora: Un coche ha arrollado a un grupo de personas en el centro de Leipzig, Alemania. Se reportan varios muertos y heridos. pic.twitter.com/gNVdtGuzQm — Tae Montana (@dwmontana) May 4, 2026

Storilec naj bi ob aretaciji kazal znake duševne nestabilnosti, poroča Bild.

Župan Leipziga Burkhard Jung je potrdil, da sta bili zabeleženi dve smrtni žrtvi. Po poročanju Bilda je ranjenih najmanj osem oseb, od tega dve huje.

🔸 Les hôpitaux de Leipzig se préparent à un « afflux massif de blessés » après l’incident, tandis que la police sécurise la zone et que le trafic des tramways est perturbé. Les magasins dans le secteur doivent fermer. https://t.co/BCrriNeQxh pic.twitter.com/BrFUfrwh6E — Little Think Tank (@L_ThinkTank) May 4, 2026

Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več napadov z avtomobili. Med drugim je decembra 2024 na božičnem sejmu v Magdeburgu moški zapeljal v množico ter ubil šest ljudi in poškodoval več kot 300.