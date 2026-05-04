Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
18.26

Osveženo pred

31 minut

Velika tragedija v Nemčiji: z avtomobilom zapeljal v ljudi, poročajo o mrtvih

Voznik Volkswagnovega SUV je z veliko hitrostjo zapeljal v množico ljudi.

Voznik Volkswagnovega SUV je z veliko hitrostjo zapeljal v množico ljudi.

V središču vzhodnonemškega mesta Leipzig je moški z avtomobilom zapeljal v množico ljudi, pri čemer sta dve osebi umrli, več jih je ranjenih, poroča Reuters.

Voznik Volkswagnovega SUV je z veliko hitrostjo zapeljal v množico ljudi na območju, namenjenem izključno pešcem.  Po besedah očividcev je bilo na kraju videti več trupel, pokritih z rjuhami, prišlo pa naj bi tudi do napada z nožem. Na kraju nesreče je približno deset reševalnih vozil. Trgovine v pešconi so zaprte. 

Policija je na družbenih omrežjih potrdila, da je bil voznik aretiran. "V središču Leipziga trenutno poteka policijska intervencija. Prosimo, da pustite prehode proste za reševalne službe in upoštevate navodila reševalcev na kraju nesreče. Avtomobil je na ulici Grimmaische Straße povozil več ljudi in nato pobegnil. Voznik je bil aretiran," je sporočila policija. 

Storilec naj bi ob aretaciji kazal znake duševne nestabilnosti, poroča Bild. 

Župan Leipziga Burkhard Jung je potrdil, da sta bili zabeleženi dve smrtni žrtvi. Po poročanju Bilda je ranjenih najmanj osem oseb, od tega dve huje. 

Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več napadov z avtomobili. Med drugim je decembra 2024 na božičnem sejmu v Magdeburgu moški zapeljal v množico ter ubil šest ljudi in poškodoval več kot 300.
