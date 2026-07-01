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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
15.21

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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Natisni članek
Belgija požar tragedija

Sreda, 1. 7. 2026, 15.21

1 ura, 28 minut

Velika tragedija v Belgiji: šest ljudi umrlo v požaru večstanovanjskega bloka, morebitne žrtve še iščejo

Avtorji:
K. M., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Belgija požar v stanovanjskem bloku | Vzrok požara še ni znan. | Foto Reuters

Vzrok požara še ni znan.

Foto: Reuters

Najmanj šest ljudi je umrlo, več pa jih je bilo poškodovanih v požaru, ki je danes okoli 10. ure izbruhnil v desetnadstropnem stanovanjskem bloku v belgijskem pristaniškem mestu Antwerpen, je sporočila policija. Vzrok požara še preiskujejo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Gasilci še vedno iščejo morebitne žrtve, vendar je težko oceniti, koliko ljudi je bilo doma, ko je požar izbruhnil," je za flamsko televizijo VRT povedala tiskovna predstavnica policije Kim Bastiaens in dodala, da vzrok požara še preiskujejo.

Po poročanju medijev v stavbi živi več kot 200 ljudi.

Morebitne žrtve še vedno iščejo. | Foto: Reuters Morebitne žrtve še vedno iščejo. Foto: Reuters

Belgijski premier Bart De Wever je na omrežju X pohvalil reševalne službe za njihovo delo v težkih razmerah. "Moje misli so z žrtvami in stanovalci, ki so bili evakuirani po tem grozljivem požaru," je sporočil.

Flamski parlament je danes popoldne svoje zasedanje začel z minuto molka za žrtve požara, navaja britanski BBC.

Po poročanju medijev v stavbi živi več kot 200 ljudi. | Foto: Reuters Po poročanju medijev v stavbi živi več kot 200 ljudi. Foto: Reuters

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