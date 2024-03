Velika eksplozija v Rusiji: Ukrajina prevzela odgovornost #vŽivo

Na mostu v osrednji ruski regiji Samara je danes odjeknila eksplozija, zaradi katere je bil ustavljen železniški promet, je sporočila železniška družba. Incident je pripisala "intervenciji nepooblaščenih oseb" in dodala, da v eksploziji ni bil nihče poškodovan. Odgovornost je medtem že prevzela Ukrajina.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



10.25 V ruski regiji Samara odjeknila eksplozija na železniškem mostu

Eksplozivna naprava je poškodovala steber na mostu čez reko Čapajevko, je danes sprva poročala ruska tiskovna agencija Tass. Kmalu zatem pa je odgovornost za eksplozijo prevzela ukrajinska vojaška obveščevalna služba, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Železniški most čez reko Čapajevko v ruski regiji Samara je bil razstreljen. Dne 4. marca 2024 okoli 6. ure zjutraj je bil most poškodovan z razstrelitvijo podporne konstrukcije," je sporočila ukrajinska obveščevalna služba in pojasnila, da je Rusija progo uporabljala za prevoz streliva iz tovarne v mestu Čapajevsk.

"Glede na poškodbe na železniškem mostu njegova uporaba še dolgo ne bo mogoča," so še dodali v Kijevu.

Na ruskih železnicah so od začetka ruske invazije v Ukrajini februarja 2022 zabeležili že več poskusov sabotaže. Moskva je odgovornost zanje večkrat pripisala Kijevu.