Avtorji:
M. T., STA

Torek,
12. 5. 2026,
15.43

Velika Britanija se trese: je to konec za Keira Starmerja?

Keir Starmer | Po najnovejših podatkih britanskega BBC je Starmerja k odstopu ali pripravi časovnice zanj pozvalo že 80 poslancev iz vrst laburistov, kar je malo manj kot petina od skupno 403, kolikor jih ima ta stranka. | Foto Reuters

Po najnovejših podatkih britanskega BBC je Starmerja k odstopu ali pripravi časovnice zanj pozvalo že 80 poslancev iz vrst laburistov, kar je malo manj kot petina od skupno 403, kolikor jih ima ta stranka.

V Veliki Britaniji, kjer premier Keir Starmer po volilnem porazu kljub pozivom njegovih laburistov vztraja na položaju, so danes odstopile tri državne sekretarke. Po poročanju britanskega BBC je popoldne pričakovati še več odstopov državnih sekretarjev.

Starmer je kljub vse glasnejšim pozivom k odstopu v vrstah laburistov danes znova zatrdil, da ne bo odstopil. Na seji vlade je dejal še, da laburistična stranka ni sprožila postopka za razrešitev vodje.

Pritisk nanj se še stopnjuje z odstopom treh državnih sekretark.

Starmerja poziva, naj stori, kar je "prav za državo in stranko"

Kot prva članica vlade je odstopila državna sekretarka Miatta Fahnbulleh na ministrstvu za stanovanjsko problematiko. "Pozivam vas, da storite, kar je prav za državo in stranko, ter določite časovni razpored za urejen prehod, da bo nova ekipa lahko izvedla spremembe, ki smo jih obljubili državi," je zapisala v odstopnem pismu, naslovljenem na Starmerja in objavljenem na družbenem omrežju X.

Fahnbulleh po poročanju francoske tiskovne agencije AFP velja za tesno zaveznico ministra za energetiko Eda Milibanda, ki naj bi prejšnji teden v zasebnem pogovoru predsedniku vlade svetoval, naj razmisli o odstopu.

Ne more več delati

Po tem je odstopila še državna sekretarka za boj proti nasilju nad ženskami Jess Phillips. "Pod sedanjim vodstvom ne morem več opravljati svojih nalog državne sekretarke," je zapisala v pismu Starmerju, ki ga je objavila televizija Sky News.

Kot tretja je odstopila državna sekretarka za žrtve Alex Davies-Jones. V odstopnem pismu, ki ga je objavila na omrežju X, je premierja pozvala, naj "deluje v interesu države in pripravi časovnico svojega odhoda".

Bo kmalu odstopilo še več sekretarjev?

Več virov je za BBC povedalo, da je popoldne pričakovati še več odstopov državnih sekretarjev.

Krepi se tudi pritisk laburističnih poslancev. Po najnovejših podatkih britanskega BBC je Starmerja k odstopu ali pripravi časovnice zanj pozvalo že 80 poslancev iz vrst laburistov, kar je malo manj kot petina od skupno 403, kolikor jih ima ta stranka.

