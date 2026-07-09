Poletje prinaša številne zabave in vroče noči, a pozor, Evropa opozarja na skrb vzbujajoče podatke. Bakterijske spolno prenosljive okužbe dosegajo rekordne ravni, število primerov prirojenega sifilisa se je skoraj podvojilo, število primerov gonoreje se je povečalo za 303 odstotke od leta 2015, poroča Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. "Uporabljajte kondome z novimi ali več partnerji in se testirajte, če imate simptome, kot so bolečina, izcedek in razjeda," je poudaril Bruno Ciancio , vodja enote za neposredno prenosljive bolezni. A kaj, ko tudi kondomi očitno niso vedno zanesljivi. Čeprav nepovezano, vsaj ne neposredno, Evropski urad za boj proti goljufijam sporoča, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov.

Novi podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) kažejo, da so spolno prenosljive okužbe v Evropi leta 2024 dosegle rekordne ravni, kar je posledica strmega porasta gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli v testiranju in preprečevanju. Prijave gonoreje in sifilisa, skupaj s prirojenim sifilisom, so dosegle najvišje ravni v več kot desetletju, kar odraža trajen prenos v več državah.

Podatki za leto 2024 kažejo:



– število primerov gonoreje je doseglo 106.331, kar predstavlja 303-odstotno povečanje od leta 2015,



– število primerov sifilisa se je v istem obdobju več kot podvojilo na 45.577 primerov,



– klamidija ostaja najpogosteje prijavljena spolno prenosljiva okužba z 213.443 primeri,



– Lymphogranuloma venereum (LGV) se še naprej prenaša, prijavljenih primerov je bilo 3.490.

Za preprečevanje nadaljnjega širjenja, tudi med ženskami v rodni dobi, je zato nujno potrebno ciljno usmerjeno ukrepanje, so prepričani.

"Spolno prenosljive okužbe so v porastu že deset let in so leta 2024 dosegle rekordno visoko raven. Nezdravljene okužbe lahko povzročijo hude zaplete, kot sta kronična bolečina in neplodnost, v primeru sifilisa pa težave s srcem ali živčnim sistemom. Najbolj skrb vzbujajoče je, da se je med letoma 2023 in 2024 skoraj podvojilo število prirojenih primerov sifilisa, pri katerih se okužbe prenesejo neposredno na novorojenčke, kar lahko vodi do potencialno vseživljenjskih zapletov," je dejal Bruno Ciancio, vodja enote za neposredno prenosljive bolezni in bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem.

"Zaščita vašega spolnega zdravja je najpomembnejša. Uporabljajte kondome z novimi ali več partnerji in se testirajte, če imate simptome, kot so bolečina, izcedek in razjeda," je še poudaril Ciancio.

Porast sifilisa med ženskami v rodni dobi

Trendi prenosa se med različnimi skupinami prebivalstva zelo razlikujejo. Moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, ostajajo najbolj nesorazmerno prizadeta skupina z največjim dolgoročnim porastom gonoreje in sifilisa.

Med heteroseksualnimi populacijami se sifilis povečuje, zlasti med ženskami v rodni dobi, posledice tega pa so skoraj podvojitev primerov prirojenega sifilisa z 78 v letu 2023 na 140 v letu 2024 v 14 državah, ki so poročale o podatkih.

Te številke se ujemajo z ugotovitvami iz poročila ECDC o spremljanju prirojenega sifilisa. Poročilo poudarja zamujene priložnosti za preprečevanje, kot so vrzeli v predporodnem presejanju, pomanjkanje nadaljnjega spremljanja in ponovnega testiranja ter zdravljenja.

Hitri test na HIV lahko naredite tudi sami. Foto: Guliverimage

Stroški testiranja se v večini držav poravnajo iz lastnega žepa

V poročilu o spremljanju so bile opredeljene tudi širše ovire za testiranje in preprečevanje, ki zahtevajo ukrepanje. V trinajstih od 29 držav poročevalk je treba stroške osnovnih testov za spolno prenosljive okužbe še vedno poravnati iz lastnega žepa.

Testiranje v Sloveniji



V Sloveniji je testiranje na SPO brezplačno, če greš k izbranemu osebnemu zdravniku in ti testiranje naroči zaradi tveganja, simptomov ali suma okužbe ali če se testiraš na HIV ter hepatitis B in C pri osebnem zdravniku ali na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana. V primeru, ko želiš preventivni paket testov brez napotnice, greš v zasebni laboratorij ali zasebno ambulanto, želiš hitro, diskretno ali anonimno testiranje na širši nabor okužb, npr. klamidijo, gonorejo, sifilis, mikoplazme ipd., pa je testiranje samoplačniško. Cene samoplačniških paketov za testiranje na več SPO se gibljejo od 80 evrov, pri zasebnikih dosegajo tudi do 400 evrov.

ECDC priporoča, da evropske države izboljšajo protokole presejalnih pregledov v nosečnosti, da se zagotovita pravočasna in pravilna diagnoza in zdravljenje sifilisa glede na stopnjo okužbe, da se prepreči prenos na plod med nosečnostjo.

Brez ukrepanja organov javnega zdravja se bodo trenutni trendi nadaljevali

Za preobrat naraščajočih trendov primerov spolno prenosljivih okužb so tako potrebni dostopne preventivne storitve, lažji dostop do testiranja, hitrejše zdravljenje in močnejše obveščanje partnerjev, da se ustavi nadaljnji prenos. ECDC poziva organe javnega zdravja, naj nujno posodobijo nacionalne strategije za spolno prenosljive okužbe in okrepijo sisteme nadzora, da bi bolje spremljali vpliv preventivnih prizadevanj. Brez odločnih ukrepov se bodo trenutni trendi verjetno nadaljevali, kar bo povečalo negativne posledice za zdravje in povečalo neenakosti pri dostopu do oskrbe.

V Evropi razbili mrežo za prodajo ponarejenih kondomov znane blagovne znamke V Evropi so prodali več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Foto: Guliverimage

Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf) pa je medtem sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Izdelke, ki so jih ponaredili na Kitajskem, so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke, so opozorili. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja ob uporabi ponarejenih kondomov.

Agencija Evropske unije je pojasnila, da je s pomočjo nacionalnih carinskih organov ugotovila, da so izdelki, ki so jih zasegli v Romuniji, Srbiji in Španiji, izvirali od istega dobavitelja s sedežem na Kitajskem. V sodelovanju s kitajskimi organi so izsledili izvoznika, ki je bil odgovoren za te pošiljke.

"Blago je bilo lažno deklarirano kot igrače, očitno z namenom, da bi se izognili pregledom nacionalnih organov," so pojasnili. Kondomi so kot medicinski pripomočki v Evropski uniji namreč podvrženi strogim zdravstvenim in varnostnim standardom, je poudarila agencija v sporočilu na svoji spletni strani.

Ponaredki "lahko omogočajo širjenje spolno prenosljivih okužb"

Uporaba teh kondomov bi potrošnike izpostavila zdravstvenim tveganjem, kot so spolno prenosljive bolezni, nenačrtovane nosečnosti ter izpostavljenost nevarnim kemikalijam in materialom, so še opozorili. Dodali so, da je bila tržna vrednost prodanih kondomov ocenjena na več kot 200 tisoč evrov.

Po končani preiskavi je generalni direktor Olafa Petr Klement danes v Bruslju poudaril, da so ponarejeni kondomi nevarni. "Niso testirani, niso nadzorovani in niso varni. Lahko omogočajo širjenje spolno prenosljivih okužb. Olaf se je zato osredotočil na mreže, ki stojijo za to nezakonito trgovino," je dejal.