V Indiji so že drugi dan zapored potrdili rekordni prirast okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 332.740, umrlo je še 2263 ljudi. Zaradi hudega poslabšanja epidemioloških razmer in širjenja nove dvojne mutacije sars-cov-2 več držav omejuje povezave z Indijo, za to se je nazadnje v četrtek odločila Kanada.

V Indiji se ob vse večjem število covidnih bolnikov soočajo s hudim pomanjkanjem kisika. Vse bolj vidne so tudi že tako slabe razmere v zdravstvenem sistemu, ki ne zdrži pritiska. Danes je izbruhnil požar v eni od bolnišnic na obrobju Mumbaija. V požaru je umrlo najmanj 13 covidnih bolnikov, štirje pa so preživeli in so jih premestili v druge bolnišnice.

Ta teden so poročali še o eni tragediji, ko je umrlo 22 covidnih bolnikov v isti zvezni državi, ker je bil zaradi puščanja moten dovod kisika do ventilatorjev.

Premier Narendra Modi bo imel danes predvidoma več kriznih sestankov, na katerih bodo razpravljali o dobavi kisika in dostopnosti zdravil.

Bolnišnice opozarjajo na pomanjkanje kisika za covidne bolnike

Med najbolj prizadetimi je prestolnica New Delhi, kjer bolnišnice že dneve opozarjajo na pomanjkanje kisika in pozivajo vlado, naj pomaga. Najmanj šestim bolnišnicam je v četrtek zvečer zmanjkalo kisika, več drugih pa ga je imelo le še za nekaj ur.

Glavna razloga za tako hitro poslabšanje epidemiološke slike v Indiji sta najverjetneje številni množični dogodki in pojav nove različice sars-cov-2 B.1.617, pri kateri gre v resnici za kombinacijo dveh različic. Foto: Reuters

Indijsko različico so že potrdili v več drugih državah. Nazadnje so jo v četrtek potrdili pri skupini indijskih študentov v Belgiji, ki so v državo sredi aprila prispeli iz Pariza. Zaenkrat so okužbo potrdili pri 20 od 43 študentih. Indijsko različico so med drugim potrdili tudi že v ZDA, Avstraliji, Singapurju, Nemčiji, Švici in Italiji.

Države omejujejo povezave z Indijo

Več držav omejuje povezave z Indijo. Kanada je v četrtek za 30 dni prepovedala potniške lete iz Indije in Pakistana, je sporočil minister za promet Omar Alghabra. Pri potnikih iz teh dveh držav so namreč zaznali več primerov okužb.

Podobno so Združeni arabski emirati v četrtek sporočili, da odpovedujejo vse lete iz Indija. Prepoved za potnike iz Indije je uvedla tudi Velika Britanija, Francija pa je odredila obvezno desetdnevno karanteno ob prihodu.