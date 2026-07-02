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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
11.18

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Vatikan škofje Katoliška cerkev Sveti sedež

Četrtek, 2. 7. 2026, 11.18

11 minut

Vatikan izobčil škofe ultrakonservativne bratovščine

Avtorji:
Sa. B., STA

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Papež Leon, Vatikan | Papež Leon XIV. je vodji bratovščine v ponedeljek poslal pismo, naj novih škofov ne posvetijo. Ob tem je poudaril, da je cerkev odprta za dialog. | Foto Reuters

Papež Leon XIV. je vodji bratovščine v ponedeljek poslal pismo, naj novih škofov ne posvetijo. Ob tem je poudaril, da je cerkev odprta za dialog.

Foto: Reuters

Iz Vatikana so danes sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh šest škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X., ki so v sredo v Švici sodelovali pri posvetitvi štirih novih škofov. To so storili kljub svarilom Svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje.

Odlok o izobčenju je podpisal kardinal Víctor Manuel Fernandez, prefekt Dikasterija za nauk vere. V odloku je izpostavil, da sta dva škofa bratovščine – Alfonso de Galarreta in Bernard Fellay – ki sta opravila posvetitev, ter štirje na novo posvečeni škofje, storili "razkolniško dejanje" in so zato izobčeni.

Iz Vatikana so tudi sporočili, da to izobčenje "na novo ločuje škofe in duhovnike Bratovščine svetega Pija X. od Rimske Cerkve". Izobčeni pa so tudi verni laiki, ki so se uradno pridružili bratovščini, poroča vatikanski portal Vatican News.

Posvetite brez odobritve papeža

Sveti sedež je odločitev sporočil 24 ur po tem, ko je ultrakonservativna bratovščina v kraju Econe na jugozahodu Švice v sredo posvetila dva škofa iz Francije, enega iz ZDA in enega iz Švice. Večurni obred je potekal pred več tisoč verniki v semenišču bratovščine.

Posvetitve so izvedli brez odobritve papeža Leona XIV., kar je za Sveti sedež dejanje razkola, ki ima po cerkvenem pravu avtomatično za posledico izobčenje. Leon XIV. je pred tem v ponedeljek poslal pismo vodji bratovščine, italijanskemu tradicionalističnemu duhovniku Davideju Pagliaraniju, in ga še enkrat pozval, naj ne posvetijo novih škofov. Ob tem je poudaril, da je cerkev odprta za dialog.

Bratovščino svetega Pija X., ki ima sedež v Švici in zavrača modernizacijo in odpiranje Cerkve, je leta 1970 ustanovil sedaj že pokojni francoski nadškof Marcel Lefebvre v znak protesta proti odločitvam drugega vatikanskega koncila med letoma 1962 in 1965. Tradicionalisti med drugim ne sprejemajo reform bogoslužja, kot je ukinitev maše v latinskem jeziku. V svojih vrstah imajo več kot 700 duhovnikov, večino v Severni Ameriki in Franciji, bratovščina pa deluje tudi v Sloveniji. Ima okoli 600.000 vernikov.

Lefebvre je že leta 1988 v Švici brez soglasja Vatikana posvetil štiri škofe, od katerih sta živa le še dva. Takratni papež Janez Pavel II. jih je nato skupaj z Lefebvrejem izključil iz katoliške cerkve, a njegov naslednik Benedikt XVI. je to odločitev leta 2009 razveljavil.

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