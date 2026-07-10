Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Petek,
10. 7. 2026,
11.32

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Vatikan papež Janez Pavel II. fotografije digitalizacija

Petek, 10. 7. 2026, 11.32

1 ura, 10 minut

Vatikan bo digitaliziral 4,7 milijona fotografij Janeza Pavla II.

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Papež Janez Pavel II. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Zbirka po navedbah portala Vatican News med drugim vključuje fotografije z 250 potovanj v tujino in po Italiji ter posnetke avdienc, maš in drugih dogodkov.

Poleg tega, da bodo digitalizirali negative in jih znanstveno katalogizirali, bodo originale strokovno restavrirali, na novo shranili in trajno zavarovali, poroča APA.

Janez Pavel II. je bil od leta 1978 do svoje smrti 2. aprila 2005 vodja Katoliške cerkve, pred tem pa nadškof v Krakovu. Leta 2014 ga je papež Frančišek razglasil za svetnika.

Vatikan papež Janez Pavel II. fotografije digitalizacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.