Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Zbirka po navedbah portala Vatican News med drugim vključuje fotografije z 250 potovanj v tujino in po Italiji ter posnetke avdienc, maš in drugih dogodkov.

Poleg tega, da bodo digitalizirali negative in jih znanstveno katalogizirali, bodo originale strokovno restavrirali, na novo shranili in trajno zavarovali, poroča APA.

Janez Pavel II. je bil od leta 1978 do svoje smrti 2. aprila 2005 vodja Katoliške cerkve, pred tem pa nadškof v Krakovu. Leta 2014 ga je papež Frančišek razglasil za svetnika.