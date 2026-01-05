Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
Ponedeljek, 5. 1. 2026, 6.13

Varnostni svet ZN na izrednem zasedanju o Venezueli

Avtorji:
Na. R., STA

Nicolas Maduro | Maduro, ki so ga po zajetju v Caracasu prepeljali v pripor v New Yorku, bo po napovedih danes prvič stopil pred sodišče na Manhattnu. Čaka ga sojenje zaradi obtožb o trgovini z mamili in orožjem. | Foto omrežje X/OSINTdefender

Maduro, ki so ga po zajetju v Caracasu prepeljali v pripor v New Yorku, bo po napovedih danes prvič stopil pred sodišče na Manhattnu. Čaka ga sojenje zaradi obtožb o trgovini z mamili in orožjem.

Foto: omrežje X/OSINTdefender

Po vojaški akciji, s katero so ZDA v soboto sredi Caracasa zajele in v zapor odpeljale venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, bo na zahtevo Venezuele danes potekalo izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN. Po navedbah bi lahko Madura medtem že privedli pred sodišče v ZDA.

Zahtevo Venezuele za sklic izrednega zasedanja je posredovala nestalna članica Varnostnega sveta ZN Kolumbija ob podpori stalnih članic Rusije in Kitajske. Napad predstavlja kršitev Ustanovne listine OZN ter ogroža mir v regiji in po vsem svetu, je zapisano v sporočilu stalnemu predstavniku Somalije pri ZN, ki januarja predseduje Varnostnemu svetu.

Varnostni svet se je sicer zaradi stopnjevanja napetosti med Združenimi državami in Venezuelo sestal že oktobra in decembra lani.

Več držav in tudi mednarodnih organizacij je opozorilo, da posredovanje ZDA v Venezueli odpira resna vprašanja glede kršitev mednarodnega prava. Skrb, da ob napadu niso bila spoštovana načela mednarodnega prava, je izrazil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Poleg Madura so obtoženi tudi njegova žena Cillia Flores, ki so jo ameriške sile v soboto zajele skupaj z njim, sin Nicolas Ernesto Maduro, venezuelski notranji minister Diosdado Cabello, nekdanji notranji minister Ramon Rodriguez Chacin in vodja mamilarske združbe Tren de Aragua, Hector Rusthenford Guerrero Flores.

