K. M.

23. 1. 2026,
16.35

33 minut

Petek, 23. 1. 2026, 16.35

33 minut

V žepu jakne v trgovini Mango našla nekaj nenavadnega in prišla do šokantnega spoznanja

K. M.

Žep Mango | V žepih jakne je našla več kosov zaščite pred krajo, pa tudi več etiket, ki so jih nepridipravi odtrgali z oblačil. | Foto TikTok

V žepih jakne je našla več kosov zaščite pred krajo, pa tudi več etiket, ki so jih nepridipravi odtrgali z oblačil.

Foto: TikTok

Prebivalka Hrvaške je na omrežju TikTok objavila posnetek, v katerem je pokazala, da je v jakni trgovine Mango, ki jo je hotela kupiti, našla šop zaščit in etiket, ki so jih nepridipravi odstranili z oblačil ter z njimi pobegnili, ne da bi jih plačali.

Avtorica videoposnetka je med poskušanjem jakne v žepu začutila nekaj nenavadnega. "Se vam je to že kdaj zgodilo? Predstavljajte si, da nekaj kupite in v žepu najdete ta brenčala, groza! Da ljudje kradejo hrano, če so lačni, še nekako razumem, ampak to je dno dna!" je zapisala avtorica videoposnetka. 

@lanarogosicblagojevic jel se ovo vama kad dogodilo? meni osim u Peeku, prošli tjedan u Mangu slična situacija. pa zamislite da kupite nesto i nađu vam te zujalice u đepu, horor! da ljudi kradu hranu još nekako mogu preći preko toga ako su gladni, ali ovo je dno dna! #zagreb #krađa #uzas #hrvatska ♬ original sound - Lana Rogošić Blagoje

Bilo jih je cel šop

V žepih jakne je našla več kosov zaščite pred krajo, pa tudi več etiket, ki so jih nepridipravi odtrgali z oblačil. "Poznate tista plastična brenčala, ki sprožijo alarm, če z njimi stopite skozi vrata trgovine? No, našla sem jih poln žep in bila šokirana." Pa ne samo to. Nepridipravi so v žepu pustili tudi ovitek čokoladice. 

Zaščita pred krajo oblačil deluje prek sistema elektronskega nadzora artiklov (EAS), ki ga sestavljajo trde oznake/etikete, antene na izhodu in dezaktivatorji na blagajni. Oznake se odstranijo z magnetom, nalepke pa se dezaktivirajo, medtem ko poskus odstranitve aktivne zaščite s prehodom skozi antene aktivira zvočni in vizualni alarm.

