V železniški nesreči v Indoneziji več kot deset mrtvih #foto

Blizu indonezijske prestolnice Džakarta je v ponedeljek pozno zvečer medkrajevni potniški vlak trčil v vlak, ki je stal na tirih. Pri tem je po najnovejših podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 14 ljudi, 84 je bilo poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah indonezijskih železnic KAI se je nesreča zgodila po tem, ko je v mestu Bekasi vzhodno od Džakarte potniški vlak na nivojskem prehodu trčil v taksi, zaradi česar je moral drug vlak zavirati in se ustaviti. Nekaj minut zatem je po progi pripeljal medkrajevni potniški vlak, ki je bil na poti iz Džakarte v Surabayo, in trčil v zadnji del ustavljenega vlaka, pri čemer se je razbil zadnji vagon ustavljenega vlaka.

Predsednik uprave KAI Bobby Rasyidin je sporočil, da so do danes zjutraj potrdili 14 smrtnih žrtev nesreče. 84 ljudi je bilo poškodovanih, mnoge med njimi so prepeljali na zdravljenje v bolnišnice.

Po navedbah indonezijske agencije za iskanje in reševanje je reševalna operacija trajala 12 ur, saj so bili nekateri potniki ujeti v razbitinah vlakov.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Prometne nesreče so v Indoneziji, kjer so avtobusi, vlaki in letala pogosto stari in slabo vzdrževani, dokaj pogoste. Leta 2015 je umrlo 16 ljudi, ko je potniški vlak na železniškem prehodu v Džakarti trčil v minibus, navaja francoska tiskovna agencija AFP.