V ZDA se že tri tedne sprašujejo, kje je nekdanji vodja senatne večine, 84-letni Mitch McConnell iz Kentuckyja, poročajo ameriški mediji. CNN je objavil videoposnetek, na katerem je razvidno, da so 14. junija nepremičnega senatorja odpeljali z reševalnim vozilom.

Zdravstveno stanje senatorja ostaja nepojasnjeno, medtem ko njegova daljša odsotnost iz senata sproža politična vprašanja zaradi pravil, ki urejajo postopke v primeru daljše odsotnosti z dela.

Na nosilih v reševalno vozilo

Posnetek, ki ga je CNN pridobil od soseda republikanskega senatorja, prikazuje gasilce in reševalce, kako McConnella na nosilih prepeljejo v reševalno vozilo. Njegovega obraza ni mogoče videti, spodnji del telesa pa je prekrit z oranžno odejo. Po navedbah očividcev ni nosil kisikove maske.

Že objavljeni posnetki komunikacije reševalnih služb kažejo, da so reševalce poklicali zaradi neodzivne osebe oziroma suma srčnega zastoja. Po navedbah dispečerja je na kraju potekalo oživljanje.

Senator naj bi bil deležen odlične zdravstvene oskrbe

McConnellov urad doslej ni razkril vzroka hospitalizacije niti podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju. Sporočili so le, da je senator deležen odlične zdravstvene oskrbe.

Vodja republikanske večine v senatu John Thune je ta teden dejal, da se je z McConnellom po telefonu pogovarjal o nacionalni varnosti in drugih temah, republikanski senator John Barrasso pa je sporočil, da je bil McConnell med približno 20-minutnim pogovorom povsem zbran in si želi vrnitve v senat.

Njegova daljša odsotnost iz senata je sprožila ugibanja o morebitni nezmožnosti opravljanja funkcije. Po poročanju ameriških medijev je od hospitalizacije izpustil več kot 20 glasovanj v senatu. Foto: Guliverimage

McConnell, ki je republikance v senatu vodil kar 18 let, je funkcijo vodje stranke zapustil januarja lani. Februarja letos je napovedal, da na novembrskih volitvah ne bo več kandidiral za nov mandat. V zadnjih letih je imel več zdravstvenih težav.

Njegova daljša odsotnost sprožila ugibanja o morebitni nezmožnosti opravljanja funkcije

Njegova daljša odsotnost iz senata je sprožila ugibanja o morebitni nezmožnosti opravljanja funkcije. Po poročanju ameriških medijev je od hospitalizacije izpustil več kot 20 glasovanj v senatu.

Po zakonodaji Kentuckyja mora guverner v primeru, da se senatorski sedež izprazni dovolj zgodaj pred iztekom mandata, razpisati posebne volitve za dokončanje mandata. Hkrati začasnega senatorja imenuje s seznama treh kandidatov, ki mu ga predlaga ista politična stranka, ki ji je pripadal senator ob izvolitvi.

Za McConnella bi to pomenilo, da bi moral demokratski guverner Andy Beshear izbrati enega od treh kandidatov, ki bi jih predlagala Republikanska stranka Kentuckyja. Če bi bil sedež izpraznjen pred 3. avgustom, bi bile skupaj z rednimi novembrskimi volitvami izvedene tudi posebne volitve za dokončanje preostanka McConnellovega mandata.

Če bi se sedež izpraznil po 3. avgustu, posebnih volitev ne bi bilo, začasno imenovani senator pa bi funkcijo opravljal do izteka sedanjega mandata 3. januarja prihodnje leto, ko bi položaj prevzel zmagovalec že razpisanih rednih senatorskih volitev.

Ali to odpira možnosti demokratov za presenečenje

Republikanec Andy Barr je letos že zmagal na republikanskih strankarskih volitvah za kandidaturo na rednih novembrskih volitvah, na katerih bodo volivci izbirali McConnellovega naslednika za polni šestletni mandat.

Guverner Beshear je McConnellovemu uradu poslal uradno zahtevo za informacije o senatorjevem zdravstvenem stanju, saj demokrati domnevajo, da si republikanci ne želijo posebnih volitev z zmago skrajno desnega kandidata po meri predsednika Donalda Trumpa. To bi potem nekoliko povečalo možnosti demokratov za presenečenje, čeprav je Kentucky trdna republikanska država.