Rušenje stolpnice nekdanjega Vjesnika je končano, hrvaška država pa zdaj začenja pogovore z drugimi solastniki, saj želi prevzeti lastništvo nad celotnim kompleksom, je v četrtek sporočil minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić. Nebotičnik je bil novembra lani popolnoma uničen v požaru.

"Danes je bil med izvajalcem del in ministrstvom podpisan primopredajni zapisnik. Zdaj so pred nami pogovori z drugimi solastniki in upam, da bodo uspešni," je v četrtek v osrednjem dnevniku hrvaške javne televizije HTV dejal Bačić. Poudaril je, da želi država prevzeti celoten kompleks Vjesnika. Nato nameravajo izvesti arhitekturni natečaj za prihodnjo ureditev tega območja.

"Želimo izbrati najkakovostnejšo rešitev za objekte, ki bodo tam zgrajeni predvsem za potrebe javne in družbene rabe – državne uprave, ministrstev, agencij in drugih institucij, pa tudi morebitnih drugih vsebin, ki jih bomo načrtovali," je pojasnil.

Brez žrtev

Rušenje je potekalo postopoma z odstranjevanjem posameznih delov stavbe, ključni izziv pa je bilo odstranjevanje azbesta, ki so ga odkrili v stebrih in nosilcih.

Požar v 16-nadstropnem nebotičniku, ki je veljal za enega simbolov hrvaške prestolnice, ni zahteval žrtev. Državno tožilstvo je zaradi povzročitve požara vložilo obtožnico proti dvema 18-letnikoma.

Stolpnica Vjesnika je bila nekoč pomembno središče hrvaških tiskanih medijev. V 67 metrov visokem nebotičniku so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti ter uredništva legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika in celo znamenitih stripov, med njimi Alana Forda.