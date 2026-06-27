V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9.

Visoki uradnik venezuelske vlade je po poročanju britanskega BBC povedal, da je v državo že prispelo več sto mednarodnih reševalcev, še več pa jih je na poti.

Iz Italije, Velike Britanije, ZDA, Nizozemske, Mehike in Švice

Med tistimi, ki so že začeli delo na terenu, so po besedah italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija reševalci iz Italije. Italija je Venezueli zagotovila tudi za pet milijonov evrov pomoči po potresu, namerava pa je še več, besede ministra povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

V petek je svoje ekipe reševalcev s psi in droni proti Venezueli poslala tudi Velika Britanija, poroča BBC. ZDA pa so v Venezuelo napotile 250 strokovnjakov za reševanje po potresih. Reševalce so poslale tudi številne druge države, med njimi Nizozemska, Mehika in Švica. ZDA so po potresu napovedale tudi napotitev vojaških ladij in transportnih letal v Venezuelo ter pomoč v višini 150 milijonov dolarjev.

Potresa z magnitudo 7,2 in 7,5 sta povzročila ogromno opustošenje. Foto: Reuters

Potresa z magnitudo 7,2 in 7,5 sta povzročila ogromno opustošenje. Po podatkih venezuelskih oblasti je umrlo najmanj 920 ljudi, več kot 3.300 je poškodovanih, na tisoče jih je ostalo brez domov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50.000 ljudi. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. Ameriški geološki zavod (USGS) ocenjuje, da bi lahko potresa zahtevala več kot 10.000 življenj.

Venezuelska vlada je v petek omejila dostop do najhuje prizadetih območij, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil notranji minister Diosdado Cabello. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je že prej pozvala ljudi, naj se ne odpravljajo v zvezno državo La Guaira.

V osrednjem delu Venezuele pa so danes zabeležili več novih potresnih sunkov. Najmočnejši je imel magnitudo 4,9 in žarišče 44 kilometrov severno od Maracaya v zvezni državi Aragua na globini 4,6 kilometra.