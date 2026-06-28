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Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
8.48

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

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Natisni članek
Venezuela potres

Nedelja, 28. 6. 2026, 8.48

1 ura, 16 minut

V Venezueli 72 ur po potresu rešili 11-letnega dečka #video

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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V Venezueli so v soboto, 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela državo, izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po zadnjih podatkih sta potresa terjala najmanj 1.430 smrtih žrtev, več kot 50.000 ljudi še pogrešajo.

"Pred nekaj minutami so v Caraballedi izpod ruševin rešili 11-letnega dečka, vsako življenje je upanje za Venezuelo," je na omrežju X zapisala začasna predsednica Delcy Rodriguez, ki je objavila tudi video posnetek reševanja dečka.

Že v petek zvečer so izpod ruševin rešili 18 dni starega novorojenčka in njegov mater.

"Večinoma zdaj izkopavamo trupla brez znakov življenja, ampak hvala Bogu včasih še najdemo preživele," je po poročanju AFP povedal reševalec v mestu Playa Grande.

V dveh zaporednih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države in imela magnitudo 7,2 ter 7,5, je po zadnjih podatkih oblasti umrlo najmanj 1.430 ljudi, več kot 50.000 jih še vedno pogrešajo. Potres je po podatkih ZN prizadel sedem milijonov ljudi.

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