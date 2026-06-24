V Veliki Britaniji zapirajo šole, v Franciji ljudje brez elektrike.

V Veliki Britaniji so v pričakovanju rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali delno zaprli več kot tisoč šol. Zaprli so jih v Walesu in Angliji, kjer do četrtka zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko dosegle 40 stopinj Celzija. Prebivalce so pozvali, naj ne potujejo z vlakom, če ni nujno. V Italiji so za 16 velikih mest razglasili rdeče opozorilo zaradi vročine, medtem ko je v Franciji zaradi vročinskega vala danes brez električne energije na severozahodu države ostalo 68.000 gospodinjstev.

Zaradi pričakovanih temperatur med 30 in 34 stopinj Celzija, ki jih spremlja velika vlažnost, so v srednjem in južnem Walesu danes popolnoma ali delno zaprli več kot 500 šol, na jugu Anglije pa najmanj 578 šol, poroča britanski BBC.

Pričakujejo, da bodo na območju presegli junijski temperaturni rekord, ki znaša 35,6 stopinje Celzija, ki so ga izmerili leta 1976 v mestu Hampshire. Do četrtka do 21. ure, ko je britanska meteorološka agencija Met Office razglasila najvišje rdeče svarilo pred izjemno vročino za območje, ki se razteza od Londona do Swansea ter od Somerseta do Birminghama, pa bi se temperatura lahko približala najvišji temperaturi, kdajkoli izmerjeni v Združenem kraljestvu. Ta znaša 40,3 stopinje Celzija, izmerili pa so jo Lincolnshiru julija 2022. Rdeče opozorilo je sicer agencija razglasila šele drugič doslej, poročajo britanski mediji.

Meteorološka agencija je opozorila, da bi kombinacija ekstremne vročine in vlažnosti lahko vplivala na javno zdravje, infrastrukturo ter oskrbo z električno energijo in vodo. Težave, povezane z vročino, bi lahko povzročila tudi v prometu. Opozorili so tudi, da bi se med vročinskim valom lahko povečalo število nesreč v vodi, saj bo verjetno več ljudi obiskovalo obalna območja, jezera ali reke. Najvišjo temperaturo, 39 stopinj Celzija, pričakujejo v četrtek v Londonu ali na jugovzhodu države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britanska agencija za zdravstveno varnost (UKHSA) pa je do četrtka do 23. ure izdala rdeče opozorilo zaradi vročine za vzhodno Anglijo, Midlands in London, rumeno pa za severovzhod in severozahod države ter Yorkshire in Humber.

Odpovedali vlake med Londonom in Parizom

Podjetje Network Rail, ki upravlja večino železniškega omrežja v Združenem kraljestvu, je potnikom svetovalo, naj v teh dneh "potujejo le, če je to nujno potrebno". Železniško podjetje, ki povezuje severovzhod z Londonom, pa je potnikom priporočilo, naj ne potujejo. Eurostar je odpovedal štiri vlake med Londonom in Parizom.

Zaradi vročinskega vala se je v torek sestala vlada, ki, kot je sporočila, razmere pozorno spremlja. Župan Londona Sadiq Khan pa je na podlagi priporočil meteorologov danes za prestolnico objavil opozorilo zaradi visoke stopnje onesnaženosti zraka.

Na Škotskem in Severnem Irskem, kjer so najbolj vroč dan v letošnjem letu zabeležili v torek, pa bo po napovedih vremenoslovcev danes verjetno hladneje, saj bodo temperature dosegle do 25 stopinj Celzija, poroča BBC.

V Franciji med vročinskim valom 68.000 gospodinjstev brez elektrike

Vročinski val je prizadel tudi druge evropske države. Zaradi vročinskega vala je danes brez električne energije 68.000 gospodinjstev na severozahodu države, so sporočile oblasti. Do izpada dobave elektrike je prišlo v torek okoli 19. ure blizu mesta Quimper v Bretanji. Francoski operaterji omrežja RTE in Enedis so sporočili, da so njihove ekipe delale vso noč, da bi odpravile težavo, vendar je klub temu danes brez elektrike še vedno 68.000 gospodinjstev. Pričakujejo, da bi oskrbo z električno energijo morda lahko v celoti obnovili do konca dneva.

Finistere je sicer eden od 58 francoskih departmajev, kjer danes zaradi vročine velja najvišje rdeče opozorilo. Od Bretanje do pariške regije vremenoslovci za danes napovedujejo od 39 do 41 stopinj Celzija.

V 16 velikih mestih v Italiji rdeče opozorilo zaradi vročine

Za 16 od 27 velikih mest v Italiji danes velja rdeče opozorilo, ki ga je ministrstvo za zdravje razglasilo zaradi nevarnosti, ki jo za zdravje predstavljajo visoke temperature med vročinskim valom v velikem delu zahodne Evrope. Petnajstim mestom, za katera je že v torek veljalo rdeče opozorilo, je ministrstvo danes dodalo še Latino.

Rdeče opozorilo ob tem velja za mesta Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firence, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Rim, Torino, Verona, Benetke in Viterbo. V četrtek se jim bo pridružil še Bari, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Rdeče opozorilo pomeni, da vročina predstavlja tveganje za zdravje celotnega prebivalstva, ne le ranljivih skupin.

Temperature bi lahko v Firencah danes dosegle 41 stopinj Celzija, v Milanu 38, medtem ko za Rim in Neapelj vremenoslovci napovedujejo, da bodo ostale pod 36 stopinj Celzija.

V belgijskem Atomiumu uvedli skrajšan čas obiska

Iz belgijske prestolnice so v torek sporočili, da bo za Atomium od danes do vključno petka veljal skrajšan čas obiska zaradi visokih temperatur, ki pregrevajo njegovo ogromno jekleno konstrukcijo. Atomium, ki je običajno odprt do 18. ure, bo tri dni odprt samo od 10. do 14. ure. Zadnji obiskovalci pa bodo lahko vstopili ob 13. uri. Ena najbolj znanih belgijskih znamenitosti sicer predstavlja gigantski model molekule železa - devet atomov, razporejenih v kocko.

Za ta preventiven ukrep so se odločili potem, ko vremenske napovedi kažejo, da se bodo temperature v Belgiji v prihodnjih dneh dvignile z 32 do 34 stopinj Celzija na 37 stopinj, v petek pa celo na 38 stopinj Celzija. Čas obiska so sicer iz istega razloga skrajšali tudi med prejšnjimi vročinskimi valovi.