Ukrajinska nacionalna policija je izvedla obsežne racije pri sedanjih in nekdanjih uslužbencih vojaških nabornih uradov po vsej državi. Preiskovalci so po navedbah policije odkrili domnevno nezakonito bogatenje in nepravilnosti pri prijavah premoženja v skupni vrednosti skoraj 92 milijonov griven, kar znaša približno dva milijona evrov, poroča ukrajinski časnik Kyiv Independent.

V akciji so policisti izvedli 44 preiskav v 16 ukrajinskih regijah. Preiskave so potekale na domačih naslovih osumljencev, v službenih prostorih in vozilih, zajele pa so sedanje in nekdanje vodilne uslužbence ter druge uradnike teritorialnih centrov za nabor in socialno podporo.

Med zaseženim premoženjem so po navedbah ukrajinske policije avtomobili tesla različnih modelov, motocikli, gotovina v ukrajinski valuti in tujih valutah ter različni dokumenti. Med njimi naj bi bil tudi dogovor o prejemu nepovratne finančne pomoči v višini milijona griven, za katerega preiskovalci preverjajo, ali je bil uporabljen za prikrivanje izvora nezakonito pridobljenega denarja.

Foto: Ukrajinska nacionalna policija / Telegram Eden od osumljencev, vodja okrožnega nabornega urada v Odesi, naj bi si v času opravljanja funkcije pridobil premoženje v vrednosti več kot 45 milijonov griven, kar znaša okoli milijon evrov. Pri drugem uslužbencu so preiskovalci ugotovili približno deset milijonov griven razlike med prijavljenim in dejanskim premoženjem, pri nekdanjem častniku drugega nabornega urada pa 6,6 milijona griven.

Policija je v zadnjih dneh izdala tudi več kot 150 zapisnikov oziroma administrativnih postopkov zaradi domnevnih korupcijskih kršitev. Te se nanašajo na kršitve pravil glede nezdružljivosti funkcij, finančnega nadzora ter preprečevanja in urejanja nasprotja interesov.

Ukrajinska nacionalna policija poudarja, da preiskave niso namenjene le razkrivanju posameznih primerov korupcije, temveč tudi "sistematičnemu čiščenju" področja naborništva in socialne podpore od zlorab. Cilj je po navedbah policije obnoviti zaupanje v institucije, ki imajo med vojno ključno vlogo za državo. Preiskava še poteka.

Primer prihaja v času, ko so ukrajinski naborni uradi pod vse večjim pritiskom javnosti. Po začetku ruske invazije in uvedbi vojnega stanja so za mobilizacijo praviloma primerni moški med 25. in 60. letom starosti, naborni uradi pa se že dlje časa soočajo z očitki o zlorabah položaja, korupciji in neprimernem ravnanju. Kyiv Independent navaja, da je ukrajinski varuh človekovih pravic Dmitro Lubinec leta 2025 prejel več kot šest tisoč pritožb zaradi domnevnih kršitev nabornih uradnikov.