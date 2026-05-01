Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Petek,
1. 5. 2026,
12.33

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
evakuacija Toskana požar

Petek, 1. 5. 2026, 12.33

7 minut

V Toskani zaradi požara evakuirali več tisoč ljudi

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
toskana italija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Lokalne oblasti so zaradi obsežnega požara v naravi v četrtek izdale ukaz o evakuaciji okoli 3500 ljudi iz mesta San Giuliano Terme na severu Toskane. Župan Matteo Cecchelli je danes dejal, da je bila evakuacija nujna, ker se je požar zaradi vetra približal hišam, poročajo tuje tiskovne agencije.

Požar, ki je izbruhnil pred nekaj dnevi, je doslej zajel površino skoraj 800 hektarjev, je danes dejal predsednik regije Toskana Eugenio Giani.

Oblasti so za gašenje požara, ki je zajel območja med mestoma Pisa in Lucca, napotile več gasilskih enot in štiri letala za gašenje požarov. Nekatera od letal so na pomoč prispela iz drugih italijanskih regij.

Poskusi, da bi požar spravili pod nadzor, so se izkazali za težavne, saj veter še naprej podžiga plamene, so sporočile lokalne oblasti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Aktivirali so tudi civilno zaščito, ki je civilistom pomagala pri evakuacijah. Začasna zaklonišča za evakuirane so uredili v okoliških telovadnicah.

evakuacija Toskana požar
Nakupi do 24 obrokov

Modri Fon maja

Paketi NEO

