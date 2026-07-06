Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
8.31

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Ali Hamenej Teheran Iran pogreb

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 8.31

1 ura, 24 minut

Bližnji vzhod

V Teheranu začetek pogrebnega sprevoda za Hameneja

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ali Hamenej, pogreb | Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu islamske republike. | Foto Reuters

Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu islamske republike.

Foto: Reuters

V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih, poročanje iranske državne televizije Irib povzema francoska tiskovna agencija AFP. Spremljala naj bi ogromna množica žalujočih.

Po navedbah televizije je konvoj s truplom ajatole začel s pogrebnim sprevodom po iranski prestolnici. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi.

Po današnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu bodo Hamenejevo truplo v torek prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi, poroča tiskovna agencija Reuters.

Ajatolo bodo pokopali v četrtek

Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu islamske republike.

Minuli konec tedna so se žalnih slovesnosti udeležili trije od njegovih sinov, Modžtabe Hameneja, ki je očeta nasledil na položaju vrhovnega voditelja, ni bilo. Šestinpetdesetletnik se od prevzema položaja v javnosti še ni pojavil.

Ali Hamenej je bil skupaj z več člani družine ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov 28. februarja. Položaj vrhovnega voditelja je zasedal od leta 1989, ko je na njem nasledil ajatolo Ruholaha Homeinija.

Ali Hamenej Teheran Iran pogreb
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.