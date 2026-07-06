V Teheranu začetek pogrebnega sprevoda za Hameneja

V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih, poročanje iranske državne televizije Irib povzema francoska tiskovna agencija AFP. Spremljala naj bi ogromna množica žalujočih.

Po navedbah televizije je konvoj s truplom ajatole začel s pogrebnim sprevodom po iranski prestolnici. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi.

Po današnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu bodo Hamenejevo truplo v torek prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi, poroča tiskovna agencija Reuters.

Ajatolo bodo pokopali v četrtek

Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu islamske republike.

Minuli konec tedna so se žalnih slovesnosti udeležili trije od njegovih sinov, Modžtabe Hameneja, ki je očeta nasledil na položaju vrhovnega voditelja, ni bilo. Šestinpetdesetletnik se od prevzema položaja v javnosti še ni pojavil.

Ali Hamenej je bil skupaj z več člani družine ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov 28. februarja. Položaj vrhovnega voditelja je zasedal od leta 1989, ko je na njem nasledil ajatolo Ruholaha Homeinija.