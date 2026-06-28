V nesreči helikopterja savdske naftne družbe Saudi Aramco je danes na vzhodu Savdske Arabije umrlo 14 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vsi ponesrečeni so savdski državljani, so sporočile oblasti, ki vzrok strmoglavljenja še preiskujejo.

Nesreča se je zgodila v kraju Ras Tanura na vzhodu države, kjer leži ena najpomembnejših rafinerij savdskega naftnega giganta z velikim izvoznim terminalom.

Za zdaj ni jasno, ali je šlo za nesrečo ali je bilo strmoglavljenje posledica morebitnega iranskega napada na savdsko naftno infrastrukturo. Iran je namreč med vojno, ki so jo ZDA sprožile konec februarja, večkrat napadel savdske naftne objekte, tudi v Ras Tanuri.