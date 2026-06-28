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Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
14.51

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Savdska Arabija letalska nesreča helikopter Vojna v Iranu nafta

Nedelja, 28. 6. 2026, 14.51

1 ura, 23 minut

V strmoglavljenju savdskega helikopterja 14 mrtvih

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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naftna rafinerija Saudi Aramco | Nesreča se je zgodila v kraju Ras Tanura na vzhodu države, kjer leži ena najpomembnejših rafinerij savdskega naftnega giganta Saudi Aramco. | Foto Reuters

Nesreča se je zgodila v kraju Ras Tanura na vzhodu države, kjer leži ena najpomembnejših rafinerij savdskega naftnega giganta Saudi Aramco.

Foto: Reuters

V nesreči helikopterja savdske naftne družbe Saudi Aramco je danes na vzhodu Savdske Arabije umrlo 14 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vsi ponesrečeni so savdski državljani, so sporočile oblasti, ki vzrok strmoglavljenja še preiskujejo.

Nesreča se je zgodila v kraju Ras Tanura na vzhodu države, kjer leži ena najpomembnejših rafinerij savdskega naftnega giganta z velikim izvoznim terminalom.

Za zdaj ni jasno, ali je šlo za nesrečo ali je bilo strmoglavljenje posledica morebitnega iranskega napada na savdsko naftno infrastrukturo. Iran je namreč med vojno, ki so jo ZDA sprožile konec februarja, večkrat napadel savdske naftne objekte, tudi v Ras Tanuri.

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