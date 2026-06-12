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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
17.07

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek
jezero strmoglavljenje helikopter nesreča nesreča Italija

Petek, 12. 6. 2026, 17.07

45 minut

V strmoglavljenju helikopterja pri jezeru Maggiore ena oseba umrla, tri ranjene

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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jezero Maggiore | Italijanski časopis La Stampa, ki ga povzema DPA, je poročal, da je preminuli pilot turistom že dalj časa s svojim helikopterjem nudil polete nad območjem jezera. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

Italijanski časopis La Stampa, ki ga povzema DPA, je poročal, da je preminuli pilot turistom že dalj časa s svojim helikopterjem nudil polete nad območjem jezera. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

Pri italijanskem jezeru Maggiore blizu mesta Solcio di Lesa je danes strmoglavil helikopter, pri čemer je pilot umrl. Še tri osebe so bile poškodovane in so jih prepeljali v bolnišnico, je sporočila lokalna gasilska enota.

Pilot je bil švicarski poslovnež, trije ranjeni potniki pa so nemški državljani. Četverica je nameravala opraviti polet nad območjem, priljubljenim med dopustniki, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Prve ugotovitve kažejo, da je helikopter vzletel z zemljišča pri vili na zahodni obali jezera. Zakaj je kmalu po vzletu strmoglavil, še ni jasno.

Italijanski časopis La Stampa, ki ga povzema DPA, je poročal, da je preminuli pilot turistom že dalj časa s svojim helikopterjem nudil polete nad območjem jezera.

Jezero Maggiore na meji s Švico je drugo največje jezero v Italiji in je priljubljena počitniška destinacija.

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