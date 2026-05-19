Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
19. 5. 2026,
6.43

Kalifornija napad islam mošeja strelski pokol streljanje ZDA San Diego

V strelskem napadu na mošejo v kalifornijskem San Diegu pet mrtvih #video

V strelskem napadu na mošejo in islamsko središče v kalifornijskem San Diegu je v ponedeljek umrlo pet ljudi, med njimi oba domnevna napadalca, poročajo ameriški mediji. Osumljenca za napad, stara 17 in 18 let, naj bi ubila tri moške, nato pa naredila samomor, je dejal šef policije San Diega Scott Wahl.

Oblasti napada niso označile za terorističnega, šlo naj bi za zločin iz sovraštva, poroča televizija ABC. Wahl je dejal, da sta bila napadalca stara 17 in 18 let, v njunem avtomobilu pa so po navedbah ABC odkrili sporočila, sovražna do islama.

Med mrtvimi je tudi varnostnik mošeje, ki je s hitrim posredovanjem preprečil večje število žrtev, je dejal Wahl. Poleg ubitih je bila ena oseba ranjena, poroča ABC.

Enega od osumljencev je pred napadom policiji prijavila njegova mati

Wahl je novinarjem povedal, da je približno dve uri pred napadom mati enega od osumljencev poklicala policijo in prijavila, da je njen mladoletni sin pobegnil od doma s prijateljem, oba pa sta bila oblečena v kamuflažne uniforme. Prijavila je tudi, da sta ukradla njen avtomobil in več kosov njenega orožja.

Islamsko središče v San Diegu je največja mošeja v okrožju, objekt pa služi tudi kot šola za arabski jezik ter islamske študije. | Foto: Reuters Islamsko središče v San Diegu je največja mošeja v okrožju, objekt pa služi tudi kot šola za arabski jezik ter islamske študije. Foto: Reuters

Islamsko središče v San Diegu je največja mošeja v okrožju, objekt pa služi tudi kot šola za arabski jezik ter islamske študije.

Mamdani napad opredelil kot dejanje protimuslimanskega nasilja

Župan San Diega Todd Gloria je za ABC povedal, da so nemudoma okrepili patrulje okrog verskih objektov vseh verskih skupnosti po mestu. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je v prvem odzivu sporočil, da spremljajo razmere.

Svojo prisotnost okrog mošej je okrepila tudi newyorška policija, prvi muslimanski župan tega mesta Zohran Mamdani pa je izrazil zgroženost nad napadom, ki ga je opredelil kot dejanje protimuslimanskega nasilja.

"Islamofobija ogroža muslimanske skupnosti po vsej državi. Z njo se moramo neposredno soočiti in se skupaj upreti politiki strahu in delitev. Moje misli so z žrtvami, njihovimi bližnjimi in celotno skupnostjo, ki žaluje zaradi tega uničujočega napada," je na omrežju X objavil Mamdami.

