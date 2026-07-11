V Srebrenici pokopali posmrtne ostanke desetih žrtev genocida

V spominskem centru v Potočarih pri Srebrenici so ob današnji 31. obletnici tamkajšnjega genocida pokopali posmrtne ostanke desetih žrtev. Več tisoč ljudi se je poklonilo žrtvam, govorniki pa so poudarili, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in da je treba ohranjati spomin na žrtve. Da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva se strinjata tudi predsednica države Nataša Pirc Musar in zunanji minister Tone Kajzer.

S pokopom še desetih žrtev v spominskem centru v Potočarih zdaj skupno počiva 6782 žrtev genocida, ki so ga 11. julija 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini zagrešile sile bosanskih Srbov pod vodstvom generala Ratka Mladića.

Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom v Potočarih blizu Srebrenice potekata na dan, ko so enote vojske Republike Srbske pod poveljstvom Mladića 11. julija 1995 zavzele Srebrenico, ki je bila takrat varovano območje pod nadzorom Združenih narodov, in začele množično pobijati Bošnjake.

Najmlajša danes pokopana žrtev je bila ob smrti stara 20 let, najstarejša pa 56 let.

Slovesnosti se je udeležil tudi vršilec dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Louis Crishock, ki je poudaril, da izgube najbližjih ni mogoče nadomestiti, a je treba ohranjati spomin na žrtve, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Za tiste, ki so bili pred nami, pa tudi za tiste, ki prihajajo za nami, moramo ohranjati resnico ter podpirati mir in spravo. Naj žrtve počivajo v miru, ne bomo jih pozabili," je dejal Crishock, ki se mu je pridružil tudi ameriški odpravnik poslov v BiH John Ginkel.

Predsedujoči predsedstvu BiH Denis Bećirović pa je izjavil, da je Srebrenica svetovni opomin, da je treba na razčlovečenje, sovraštvo in velikodržavne projekte odgovoriti pravočasno, saj se nasilnikom ne sme popuščati.

"Množične usmrtitve julija 1995 niso bile posledica spontanega ravnanja ali nenadzorovanega sovraštva. Nasprotno, genocid je bil skrbno načrtovan in brutalno izveden," je dejal Bećirović. Ob tem je poudaril, da del odgovornosti za ta zločin nosi tudi Srbija, kar po njegovih besedah potrjujejo sodne razsodbe.

Namestnik župana Srebrenice Hamdija Fejzić je na slovesnosti medtem dejal, da mora Srebrenica ostati trajen opomin, da se to, kar se je tam zgodilo leta 1995, ne bi nikoli več ponovilo. Podpredsednica združenja Matere Srebrenice Kada Hotić pa je opozorila, da se ne sme dopustiti, da v BiH znova izbruhne vojna, saj potem tudi Evropa ne bo živela v miru.

V Beogradu pretepli aktivista Arsenijevića

Današnjo obletnico je sicer zaznamoval tudi incident v Srbiji, kjer so neznanci zjutraj v središču Beograda pretepli organizatorja tamkajšnje komemoracije za žrtve genocida v Srebrenici, pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijevića, poroča sarajevski portal Klix.

Kot je Arsenijević zapisal na družbenem omrežju Instagram, ga je pred začetkom spominskega shoda pričakala skupina od 20 do 30 mladih, ki so ga udarjali, brcali in mu grozili. Na kraju, kjer bi moral potekati shod, so se pred tem pojavili grafiti, ki poveličujejo Ratka Mladića in vojsko Republike Srbske ter omenjajo število srbskih žrtev.

Po napadu so organizatorji iz varnostnih razlogov odpovedali spominski shod, za zvečer pa je na Trgu republike v Beogradu napovedana ločena komemoracija s prižiganjem sveč.

Slovenija poudarja pomen sprave za prihodnost BiH

Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva, sta ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočila predsednica države Nataša Pirc Musar in zunanji minister Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine, kot ključno za prihodnost BiH pa izpostavili spravo.

"Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Opominja nas na odgovornost mednarodne skupnosti, da odločno preprečuje množična grozodejstva ter si dosledno prizadeva za ohranjanje miru in varnosti ter spoštovanje mednarodnega prava," je, kot so v petek zvečer sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve, poudaril Kajzer.

Pirc Musar pa je danes sporočila, da naš spomin ni le poklon preteklosti, temveč "opomnik, da sovraštvo, razčlovečenje in brezbrižnost ne smejo zmagovati".

"Je opomnik naše dolžnosti, da ohranjamo spomin na dogodek, ki se ne bi smel zgoditi. Je opomnik naše dolžnosti, da smo odločni in glasni v boju proti človeškemu zlu," je še zapisala na družbenem omrežju X in dodala, da se "sramotna tišina v času groze v Srebrenici nikoli ne sme ponoviti".

Po besedah Pirc Musar je za vsako od žrtev ostala žalujoča družina z neozdravljivo bolečino. "Prekinjene so bile njihove sanje, ukradena prihodnost vseh teh nedolžnih ljudi. S spoštovanjem in globokim sočutjem se zato danes priklanjamo žrtvam genocida v Srebrenici ter njihovim družinam," je sporočila.

"Naše misli so z žrtvami, njihovimi družinami, preživelimi ter z vsemi, ki še vedno iščejo svoje pogrešane," pa so dodali na zunanjem ministrstvu.

Pri tem so poudarili pomen krepitve sprave, medsebojnega zaupanja in sodelovanja, ki ostaja ključnega pomena za napredek Bosne in Hercegovine na njeni evropski poti in za razvoj države.