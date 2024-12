Srbska centralna banka (NBS) načrtuje ukrepe, s katerimi bi mladim olajšala nakup prve nepremičnine. V tej luči se zavzema za zmanjšanje zahtevane udeležbe pri kreditu z 20 odstotkov na od tri do pet odstotkov. Komercialne banke so pobudo pripravljene podpreti, je minuli teden potrdila generalna sekretarka Združenja bank Srbije (UBS) Marina Papadakis.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po pisanju srbskega časnika Blic pred časom napovedal olajšave, ki bodo mladim pomagale pri nakupu prve nepremičnine. Izpostavil je, da obrok kredita ne bo presegal 200 evrov, udeležba pri kreditu pa da bo znašala od tri do pet odstotkov.

Znižanje dodatnih stroškov

Marina Papadakis je za srbsko javno radiotelevizijo RTS minuli teden dejala, da so komercialne banke pripravljene podpreti pobudo NBS. Pojasnila je, da iščejo modele, ki bi omogočili njeno uresničitev in obenem zagotovili finančno stabilnost bank. Ena ključnih točk bo tudi znižanje dodatnih stroškov, kot sta vpis hipoteke ali zavarovanje kredita, saj bi to bistveno olajšalo nakup stanovanja, je dodala.

Cene stanovanj v Srbiji so se v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišale za 4,68 odstotka. Novozgrajeno stanovanje v Beogradu stane v povprečju dva tisoč evrov na kvadratni meter, glede na lokacijo pa lahko pa doseže tudi do sedem tisoč evrov.