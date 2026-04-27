V spopadih v Maliju ubit obrambni minister

Po dveh dneh srditih spopadov med vojsko in več oboroženimi skupinami v Maliju je danes v prestolnici Bamako in trdnjavi vladajoče hunte Katiju mirno. Položaj je negotov, saj je bil v soboto v spopadih ubit minister za obrambo Sadio Camara, vodja malijske hunte Asimi Goita pa se od izbruha nasilja ni pojavil v javnosti.

Več skupin separatističnih in islamističnih upornikov, vključno s tuareškimi uporniki in džihadisti, povezanimi s teroristično mrežo Al Kaida, je v soboto izvedlo niz usklajenih napadov na strateške točke po državi, kar je vladajočo hunto soočilo z najbolj negotovo situacijo od državnega udara leta 2020, s katerim se je zavihtela na oblast.

Džihadistična skupina Džamat Nusrat al Islam val Muslimin (JNIM) je potrdila, da so v napadih združili moči s Tuaregi, združenimi v Osvobodilni fronti Azavada (FLA), ki si prizadevajo za neodvisnost na severu države. Ti trdijo, da so prevzeli nadzor nad ključnim mestom Kidal na severu države, ki so ga državne sile ponovno zavzele novembra 2023 s pomočjo ruskih plačancev. Po navedbah lokalnega predstavnika so se ruski borci že umaknili iz države in odšli v Libijo.

V Bamaku in Katiju 15 kilometrov severno od glavnega mesta, kjer so še dan prej potekali spopadi, je danes po navedbah novinarjev francoske tiskovne agencije AFP mirno. Ni slišati strelov, je pa videti ostanke požganih vozil in sledi krogel. V Bamaku so danes znova odprte šole in uradi, ljudje opravljajo običajne posle. Nadzorne točke, ki jih je vojska postavila v obeh krajih in na letališču, so umaknili, še vedno pa je opaziti močno oborožene vojake.

Vlada je v nedeljo sporočila, da je bil v soboto v napadu z avtomobilom bombo na njegov dom v Katiju ubit 47-letni obrambni minister Sadio Camara, ki velja za ključnega člana hunte. Umrli so tudi njegova druga žena in dva vnuka.

Vodje hunte, polkovnika Asimija Goite od začetka spopadov ni bilo videti ali slišati v javnosti. Malijski varnostni vir je za AFP povedal, da je Goita na varnem.

Po prevzemu oblasti je Goita poudaril zavezanost boju proti džihadistom in sprva obljubil tudi vrnitev k civilni vladavini. Medtem je Mali, ki ima zlato in druge dragocene rude, prekinil vezi z nekdanjo kolonialno vladarico Francijo in več zahodnimi državami ter se približal Moskvi.

Napade je obsodila tudi Evropska unija

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v nedeljo obsodil nasilje v Maliju in pozval k "mednarodni podpori pri naslavljanju grožnje nasilnega ekstremizma in terorizma v Sahelu ter nujnih humanitarnih potreb".

"Teroristične" napade je obsodila tudi Evropska unija. "Ponovno potrjujemo svojo odločnost v boju proti terorizmu, pa tudi svojo zavezanost miru, varnosti in stabilnosti v Maliju in po celotnem Sahelu," so v sporočilu za javnost zapisali v Bruslju.

V Maliju se vojska, ki je z več državnimi udari prevzela oblast, zadnjih nekaj let bori proti islamističnim skupinam kot tudi tuareškim upornikom, zlasti na območju Kidala na severu države. Slednje velja za trdnjavo prizadevanj za neodvisnost tuareške skupnosti na ozemlju, ki ga sami imenujejo Azavad.