V Španiji junija med vročinskim valom več kot tisoč presežnih smrti

Med junijskim vročinskim valom je v Španiji zaradi ekstremnih temperatur umrlo najmanj 1028 ljudi več kot običajno, je danes sporočil španski zdravstveni inštitut Carlos III. Meteorološka agencija Aemet pa je sporočila, da je bilo prvih šest mesecev letošnjega leta v Španiji najbolj vročih od začetka meritev leta 1961.

Žgoče temperature

Po podatkih agencije Aemet so bile v prvih šestih mesecih letošnjega leta temperature za 1,6 stopinje Celzija višje od povprečja. Izpostavili so tudi, da se je "sedem najtoplejših prvih semestrov zgodilo v zadnjih desetih letih", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Letošnji junij pa je bil drugi najtoplejši od začetka meritev. Povprečna dnevna temperatura je znašala 23,2 stopinje Celzija, kar je za 3,2 stopinje nad povprečjem za obdobje 1991-2020. Najtoplejši je bil lanski junij, ko je povprečna temperatura znašala 23,6 stopinje Cezija, odstopanje od povprečja pa 3,6 stopinje.

Po podatkih agencije sta bila od leta 1950 najbolj vroča junijska dneva 22. junij, ko je bila povprečna temperatura 28,17 stopinje Celzija, in 23. junij, ko je bila povprečna temperatura 28,08 stopinje Celzija.

Porast smrtnih žrtev

Število smrtnih žrtev zaradi vročine se je medtem v letošnjem juniju v primerjavi z ocenjenimi 407 v lanskem juniju več kot podvojilo, so sporočili z inštituta Carlos III. Po mnenju strokovnjakov se je večina smrtnih primerov zgodila v času najhujše vročine na Iberskem polotoku in Balearskih otokih med 22. in 24. junijem, ko so bile temperature izjemno visoke tudi ponoči.

Na inštitutu so še pojasnili, da ne gre za število smrtnih primerov zaradi toplotnega udara, temveč za statistično oceno presežne umrljivosti, povezane z ekstremnimi temperaturami, ki so jo pridobili s primerjavo dejansko zabeleženih smrtnih primerov s pričakovanimi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.