V silovitem potresu v Venezueli več kot 30 mrtvih

V silovitem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je umrlo 32 ljudi, več kot 700 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Državo sta stresla dva zaporedna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5. Razglasili so izredne razmere, poročajo tudi o precejšnji gmotni škodi. Oblasti opozarjajo, da bi lahko število žrtev še naraslo.

Tla so se zatresla v sredo nekaj po 18. uri po krajevnem času oz. po 22. uri ob srednjeevropskem, med obema potresnima sunkoma pa ni minila niti minuta.

Sprožil se je tudi ameriški sistem za opozorilo pred cunamijem za Portoriko in Deviške otoke, vendar so ga kmalu zatem preklicali.

Potresa sta udarila nekaj deset kilometrov od mesta Valencia na severu države, čutili so ju tudi v približno 300 kilometrov oddaljeni prestolnici Caracas.

"Imamo poročila o 32 mrtvih, pri čemer v te številke še niso vključeni podatki, ki bi lahko prišli iz zvezne države La Guaira, ter o več kot 700 poškodovanih, ki jih sprejemamo na urgentnih oddelkih tako v javnih bolnišnicah kot v zasebnih zdravstvenih centrih," je za venezuelsko televizijo povedala začasna predsednica države Delcy Rodriguez, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Tla so se zatresla v sredo nekaj po 18. uri po krajevnem času oz. po 22. uri ob srednjeevropskem. Foto: Reuters

Dodala je, da so razglasili izredne razmere in aktivirali celotno mrežo javnega in zasebnega zdravstva. Odpovedali so pouk v šolah in vse druge dejavnosti, ki ne veljajo za nujno potrebne. Osredotočajo se zlasti na reševanje tistih, ki bi bili morda zakopani pod ruševinami podrtih zgradb.

Rodriguez je namreč povedala še, da se je v Caracasu in zveznih državah Miranda, La Guaira, Falcon in Carabobo zrušilo več stavb, o škodi na infrastrukturi so poročali tudi z letališča Maiquetia blizu prestolnice, ki je zaprto.

Ameriški predsednik Donald Trump je v objavi na svojem omrežju Truth Social ponudil pomoč prizadeti državi, z izrazi solidarnosti so se odzvali tudi voditelji drugih latinskoameriških držav, med njimi Brazilije, Paname, Ekvadorja, Bolivije, Čila, Mehike in Kube.