Rusija je danes po vsej Ukrajini izvedla napade z raketami in droni, v katerih je bilo ubitih skupno pet ljudi, so sporočile regionalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem v ponedeljek zvečer opozoril, da po informacijah ukrajinskih obveščevalnih služb Rusija morda pripravlja obsežen napad.

9.10 Ukrajina v Varnostnem svetu ZN opozorila na sodelovanje Rusije in Irana

9.00 V ruskih napadih v Ukrajini ubitih pet ljudi

9.10 Ukrajina v Varnostnem svetu ZN opozorila na sodelovanje Rusije in Irana

Andrij Melnik Foto: Guliverimage Ukrajinski veleposlanik pri Združenih narodih Andrij Melnik je v ponedeljek v Varnostnem svetu ZN obtožil Rusijo, da Iranu pomaga v vojni proti Izraelu in ZDA z obveščevalnimi podatki in droni, s katerimi Teheran tudi napada arabske države. Številne države so bile ob tem kritične do Rusije v zvezi z vojno v Ukrajini.

Melnik je obsodil besede ruskega predstavnika o "ubogih Rusih, ki trpijo zaradi vojne v Ukrajini", kot da bi bila Ukrajina tista, ki je napadla sosednjo državo. "Dovolj je stokanja in laganja, poberite se iz Ukrajine," je dodal v ruščini.

Rosemary DiCarlo Foto: Guliverimage Generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je dejala, da so od začetka ruske invazije minila štiri leta, ki so prinesla 1500 dni smrti, uničevanja in obupa. "Nasilje je hujše kod kdajkoli doslej," je dejala in naštela potrjenih 15.364 smrtnih žrtev med civilisti, od tega 775 otrok. Samo februarja je bilo ubitih 188 civilistov.

Tom Fletcher Foto: Guliverimage Namestnik generalnega sekretarja ZN za humanitarne zadeve Tom Fletcher pa je dejal, da se ruski napadi na civilne cilje v Ukrajini krepijo. Varnostni svet ZN je pozval, naj se zavzame za zaščito civilistov, česar pa zaradi ruskega veta ne gre pričakovati.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je medtem trdil, da želi Ukrajina na vsak način ostati v središču pozornosti in opozarjati svoje zahodne sponzorje, kako jim lahko koristi.

Nebenzija je evropske države obtožil, da navijajo za vojno in skušajo utišati tiste, ki ji nasprotujejo. Foto: Reuters

Predstavniki več evropskih držav, med njimi Poljske, Finske, Estonije in Latvije, so trdili ravno nasprotno in pozivali Rusijo, naj odneha in se umakne iz Ukrajine. Predstavnik EU Stavros Lambrinidis je opozoril, da je rusko početje vojni zločin, zaradi katerega bodo njeni predstavniki morali odgovarjati, estonski veleposlanik Rein Tammsaar pa je pozval k ustanovitvi posebnega sodišča za preganjanje ruske agresije.

Kitajski predstavnik Sun Lei je medtem pozval k politični rešitvi in ni delal večjih razlik med državo agresorko in napadeno državo. Namestnik državnega sekretarja ZDA Christopher Landau pa je dejal, da vojna tako Ukrajino kot Rusijo veliko stane, pri čemer ZDA skušajo obe strani prepričati, da je mir boljši od nadaljevanja spopadov.

9.00 V ruskih napadih v Ukrajini ubitih pet ljudi

Iz regije Poltava na vzhodu Ukrajine so poročali o dveh smrtnih žrtvah ruskih napadov, sedem ljudi pa je bilo ranjenih. Na fotografijah, ki jih je objavila medijska hiša Suspilne Poltava, je videti stanovanjske stavbe z razbitimi okni in ožganimi fasadami.

V Harkovu je umrl potnik na vlaku, ki ga je davi okoli 5. ure zadel dron. Nekoliko severneje pa je bil v Sumiju v napadu z dronom ranjen voznik minibusa, na katerem ni bilo potnikov.

V Zaporožju je medtem Rusija izvedla obsežen napad z raketami in droni, je sporočil vodja regionalne vojaške uprave Ivan Fedorov. Po podatkih reševalnih služb je pri tem umrl en človek, pet pa je bilo ranjenih.

V Hersonu na jugu države pa je v napadu umrl en civilist.

Iz dveh okrožij v regiji Dnipropetrovsk danes poročajo o več kot 20 ruskih napadih z droni in artilerijo. Po navedbah regionalne vojaške uprave je bila pri tem ranjena ena oseba.

Ukrajina je prav tako izstrelila drone nad Rusijo. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je zračna obramba minulo noč nad različnimi regijami prestregla 55 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, še poroča AFP.