Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki in raketami izvedla nove napade na Ukrajino. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bilo v osrednji in južni Ukrajini ranjenih najmanj dvanajst ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

7.01 V ruskih napadih na Ukrajino več ranjenih

V pristaniškem mestu Odesa so brezpilotni letalniki zadeli stanovanjsko stavbo ter šolo in vrtec, pri čemer sta bila ranjena 11-letni deček in 59-letni moški, je na Telegramu sporočil vodja lokalne vojaške uprave Sergij Lisak.

V ruskih napadih na mesto Dnipro na jugovzhodu Ukrajine je bilo ranjenih več ljudi, pa je sporočil regionalni guverner Oleksandr Hanzha. Kot je dodal, je v napadu zagorela streha 24-nadstropne stolpnice.

Ukrajina je v nedeljo izvedla izvedla enega najobsežnejših napadov z brezpilotnimi letalniki na Moskovsko regijo v več delih Rusije. Po navedbah rukih oblasti so bili pri tem ubiti najmanj trije ljudje.