V ruskih napadih na mesto Odesa na jugu Ukrajine sta ponoči umrli dve osebi, več kot deset je bilo ranjenih, je na Telegramu sporočila ukrajinska služba za izredne razmere. Še dve osebi sta bili ranjeni v napadih na več območij v jugovzhodni regiji Dnipropetrovsk, na spletni strani poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

8.30 V ruskih napadih na Ukrajino dva mrtva in več ranjenih

"Napadene so bile stanovanjske stavbe in civilna infrastruktura," je v izjavi na Telegramu sporočila ukrajinska služba za izredne razmere, ki jo povzema Ukrinform. Pri posredovanju po napadih je na terenu sodelovalo več kot 140 reševalcev, odpravljanje posledic še poteka.

Vodja mestne vojaške uprave v Odesi Sergij Lisak je pozneje sporočil, da je bilo ranjenih 15 oseb, osem od njih je bilo hospitaliziranih.

Guverner regije Dnipropetrovsk Oleksandr Ganja je na Telegramu sporočil, da sta bili v več ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in topništvom v regiji ranjeni dve osebi, navaja Ukrinform.

"V Krivem Rogu je izbruhnil požar. Poškodovana je bila infrastruktura," je med drugim sporočil Gajna.

Ruska agresija v Ukrajini traja že več kot štiri leta.