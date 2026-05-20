Rusija je ponoči napadla več ukrajinskih regij. V napadu na mesto Dnipro na vzhodu države sta umrli dve osebi, še šest je bilo ranjenih, je danes na Telegramu sporočil regionalni guverner Oleksandr Ganža. O najmanj šestih ranjenih poročajo tudi iz severovzhodne regije Sumi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ganža je pojasnil, da je bilo pet od ranjenih v Dnipru sprejetih v bolnišnico, pri čemer je zdravstveno stanje treh resno. Vodja ukrajinske regije Sumi Oleg Grigorov je sporočil, da je ruska vojska zadela stanovanjska območja v mestu Konotop. Oblasti v regiji navajajo, da je bilo v napadih z brezpilotnimi letalniki ranjenih najmanj šest oseb.

V ruskih napadih na pristaniško mesto Odesa na jugu države so bili medtem po podatkih ukrajinskih reševalnih služb poškodovani stanovanjska območja, skladiščni objekti in objekti kritične infrastrukture. O napadih z droni so poročali tudi iz regije Harkov, poroča AFP.

Četrti dan zapored napadli infrastrukturo Naftogaza

Po podatkih ukrajinskega dobavitelja plina Naftogaz so ruske sile že četrti dan zapored napadle njegovo infrastrukturo v regiji Černigiv na severu države.

Rusko obrambno ministrstvo pa je davi sporočilo, da so njihove sile minulo noč prestregle in uničile 273 ukrajinskih dronov. Ruske zračne sile so med drugim uničile dron, ki je letel proti ruski prestolnici, je danes dejal moskovski župan Sergej Sobjanin.

Vojna v Ukrajini traja že več kot štiri leta. Pogajanja o končanju vojne, v katerih so posredovale ZDA, so konec februarja zastale po ameriško-izraelskih napadih na Iran.