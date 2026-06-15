Rusija je danes izvedla niz obsežnih napadov na več večjih ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih devet ljudi, med njimi pet reševalcev.

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7.00 Rusi z novimi obsežnimi napadi nad Ukrajino

7.00 Rusi z novimi obsežnimi napadi nad Ukrajino

Štirje ljudje so bili ubiti v napadih na ukrajinsko prestolnico, pet reševalcev pa je umrlo v mestu Harkov na severovzhodu, ko so poskušali pogasiti požar, ki ga je povzročil ruski napad.

Droni in rakete so povzročili požare tudi na poslopjih v Kijevu, kjer je po navedbah župana Vitalija Klička brez elektrike ostalo več kot 140.000 ljudi.

Foto: Reuters

V napadih na stanovanjske hiše v prestolnici je bilo poleg smrtnih žrtev 23 ljudi ranjenih, še pet jih je poškodbe utrpelo v Harkovu.

V napadih je škodo utrpela tudi katedrala Marijinega vnebovzetja iz 11. stoletja na območju samostana Kijevsko-Pečerska Lavra, ki je na Unescovem seznamu kulturne dediščine. Francoska tiskovna agencija AFP poroča o več kot deset gasilnih tovornjakih, ki poskušajo pogasiti plamene. Na eni strani cerkve je videti veliko luknjo, delno uničena je bila tudi streha.

Ukrajinska premierka Julija Sviridenko je dejala, da gre za "brutalen napad na naše ljudi in našo dediščino". Zunanji minister Andrij Sibiha pa je napovedal, da bodo pri Unescu in drugih mednarodnih organizacijah zahtevali ustrezen odziv na tovrsten "državni barbarizem".

Foto: Reuters

Ukrajinska soseda Poljska je po poročanju BBC sporočila, da je v preventivnem odzivu na ruske napade na Kijev mobilizirala vojaška letala in za morebitno uporabo pripravila sisteme zračne obrambe.

V ukrajinskem napadu na mesto Tula južno od Moskve so bili medtem danes po navedbah lokalnih oblasti ubiti trije ljudje, še trije pa ranjeni.

Do novih napadov prihaja pred današnjim začetkom vrha skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 v Franciji, kje je na programu tudi vojna v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.