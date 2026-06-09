Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
9. 6. 2026,
7.41

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija vojna Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Torek, 9. 6. 2026, 7.41

17 minut

Vojna v Ukrajini

V ruskih napadih na Harkov ubitih več ljudi

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Harkov | Napadi v Harkovu so povzročili več požarov. | Foto Reuters

Napadi v Harkovu so povzročili več požarov.

Foto: Reuters

V ruskih napadih na regijo Harkov na severu Ukrajine so bili ubiti najmanj štirje ljudje, še deset je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O več ranjenih, požarih in škodi so poročali tudi iz mesta Harkov.

"Sovražnik je napadel mesto Čugujiv," je na Telegramu zapisal guverner regije Harkov Oleg Sinegubov in dodal, da so v napadih umrli štirje ljudje, med njimi 22-letna ženska, še okrog deset je ranjenih. Dodal je, da so napadi povzročili več požarov, poškodovanih je bilo najmanj 18 vozil in več stanovanjskih stavb.

Župan istoimenske regionalne prestolnice Igor Terehov je prav tako sporočil, da je bilo v mestu ranjenih deset ljudi.

Rusija še naprej vsakodnevno izvaja napade na Ukrajino, ki odgovarja z lastnimi napadi, tudi s takšnimi, ki segajo vse globlje na rusko ozemlje. Združeni narodi so aprila ocenili, da je bilo v Ukrajini doslej med vojno, ki se je začela februarja 2022, skupno ubitih najmanj 15.850 civilistov, še več deset tisoč je bilo ranjenih.

Ukrajina, dron
Novice V Moldaviji blizu meje z Ukrajino strmoglavil dron
Ruski vojaki
Novice Velika napaka ruskih vojakov. Objemali so se, ko je priletel dron. #video
Černobil
Novice Blizu Černobila ruski dron zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva
Ukrajina Rusija vojna Vladimir Putin Volodimir Zelenski
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.