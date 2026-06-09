V ruskih napadih na regijo Harkov na severu Ukrajine so bili ubiti najmanj štirje ljudje, še deset je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O več ranjenih, požarih in škodi so poročali tudi iz mesta Harkov.

"Sovražnik je napadel mesto Čugujiv," je na Telegramu zapisal guverner regije Harkov Oleg Sinegubov in dodal, da so v napadih umrli štirje ljudje, med njimi 22-letna ženska, še okrog deset je ranjenih. Dodal je, da so napadi povzročili več požarov, poškodovanih je bilo najmanj 18 vozil in več stanovanjskih stavb.

Župan istoimenske regionalne prestolnice Igor Terehov je prav tako sporočil, da je bilo v mestu ranjenih deset ljudi.

Rusija še naprej vsakodnevno izvaja napade na Ukrajino, ki odgovarja z lastnimi napadi, tudi s takšnimi, ki segajo vse globlje na rusko ozemlje. Združeni narodi so aprila ocenili, da je bilo v Ukrajini doslej med vojno, ki se je začela februarja 2022, skupno ubitih najmanj 15.850 civilistov, še več deset tisoč je bilo ranjenih.