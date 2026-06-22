V ruskem napadu na tovorno ladjo ubit član posadke

V ruskem napadu z droni na tovorno ladjo, ki je bila na poti v Ukrajino, je bil ubit eden od članov posadke, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Tarča napadov sta bili še dve drugi ladji, žrtev ni bilo. Dve osebi sta bili ubiti v napadih na Odeso in Zaporožje. Zaradi ukrajinskih napadov z droni so medtem za kratek čas zaprli letališča v Moskvi.

"Napad z dronom je povzročil požar na plovilu, ki je plulo pod panamsko zastavo. Umrl je eden od članov posadke, 58-letni kuhar, državljan Egipta," je na Telegramu sporočil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da je osem mornarjev po napadu zapustilo plovilo z rešilnim čolnom. Šlo je za turško tovorno ladjo Victress, ki je plula pod panamsko zastavo, utrpela je precejšnjo škodo in ni več plovna.

"Ta incident znova dokazuje, da Rusija krši norme mednarodnega pomorskega prava in ogroža civilno pomorsko plovbo," je ob tem sporočila ukrajinska mornarica.

⚡️ Russian drones struck civilian vessels bound for Ukrainian ports in the Black Sea



According to Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksii Kuleba, a drone attack set a Panama-flagged cargo ship on fire. A 58-year-old Egyptian cook was killed, while eight crew members, including… pic.twitter.com/6Y0fy6M8rj — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

Rusija je po navedbah Kulebe napadla še dve drugi tovorni ladji, žrtev ali večje škode pa ni bilo.

Dva mrtva v Odesi in Zaporožju

Ruski napadi z raketami in droni so medtem zahtevali dve smrtni žrtvi v Odesi in Zaporožju, so danes po navedbah AFP še sporočile lokalne oblasti v obeh ukrajinskih regijah. Poročali so tudi o škodi na civilni infrastrukturi.

Ruski prestregli več kot 300 dronov

Ukrajinske sile so ponoči prav tako poslale drone nad rusko ozemlje. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla več kot 300 dronov. Več deset so jih prestregli tudi nad prestolnico, zaradi česar so za nekaj ur zaprli vsa tamkajšnja letališča.