Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
9.23

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski Oleksij Kuleba

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 9.23

33 minut

V ruskem napadu na tovorno ladjo ubit član posadke

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ruski napad | Osem mornarjev je po napadu zapustilo plovilo z rešilnim čolnom. | Foto Andrii Sybiha/X

Osem mornarjev je po napadu zapustilo plovilo z rešilnim čolnom.

Foto: Andrii Sybiha/X

V ruskem napadu z droni na tovorno ladjo, ki je bila na poti v Ukrajino, je bil ubit eden od članov posadke, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Tarča napadov sta bili še dve drugi ladji, žrtev ni bilo. Dve osebi sta bili ubiti v napadih na Odeso in Zaporožje. Zaradi ukrajinskih napadov z droni so medtem za kratek čas zaprli letališča v Moskvi.

"Napad z dronom je povzročil požar na plovilu, ki je plulo pod panamsko zastavo. Umrl je eden od članov posadke, 58-letni kuhar, državljan Egipta," je na Telegramu sporočil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da je osem mornarjev po napadu zapustilo plovilo z rešilnim čolnom. Šlo je za turško tovorno ladjo Victress, ki je plula pod panamsko zastavo, utrpela je precejšnjo škodo in ni več plovna.

"Ta incident znova dokazuje, da Rusija krši norme mednarodnega pomorskega prava in ogroža civilno pomorsko plovbo," je ob tem sporočila ukrajinska mornarica.

Rusija je po navedbah Kulebe napadla še dve drugi tovorni ladji, žrtev ali večje škode pa ni bilo.

Dva mrtva v Odesi in Zaporožju

Ruski napadi z raketami in droni so medtem zahtevali dve smrtni žrtvi v Odesi in Zaporožju, so danes po navedbah AFP še sporočile lokalne oblasti v obeh ukrajinskih regijah. Poročali so tudi o škodi na civilni infrastrukturi.

Ruski prestregli več kot 300 dronov

Ukrajinske sile so ponoči prav tako poslale drone nad rusko ozemlje. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla več kot 300 dronov. Več deset so jih prestregli tudi nad prestolnico, zaradi česar so za nekaj ur zaprli vsa tamkajšnja letališča.

Krim
Novice Ogromen ukrajinski napad na Krim: poročajo o mrtvih, zažgan terminal, dobava goriva prekinjena #vŽivo
Volodimir Zelenski
Novice Volodimir Zelenski je ugodil Poljski
Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski Oleksij Kuleba
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.