V Rusiji več mrtvih v eksploziji plina v stanovanjski stavbi

V eksploziji plina v stanovanjskem poslopju blizu mesta Jelec, južno od Moskve, so zgodaj zjutraj umrli najmanj trije ljudje, med njimi 11-letna deklica.

Glede na fotografije in posnetke na družbenih medijih se je porušil del večnadstropne stavbe. Kot poroča ruska tiskovna agencija Tass, je popolnoma uničenih polovica od 16 stanovanj. Reševalci so do zdaj našli tri trupla, a v iskanju morebitnih drugih žrtev še naprej preiskujejo ruševine.

V času nesreče v mestu Jelec, ki leži približno 350 kilometrov južno od Moskve, naj bi bilo v poslopju 25 ljudi. Najmanj šest je bilo poškodovanih, poročanje ruskih agencij povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Natančen vzrok nesreče še ni znan. V Rusiji so sicer eksplozije plina pogoste, zlasti v jesenskih mesecih, ko veliko ljudi greje domove s pomočjo plinskih peči.

Pretekli teden je v eksploziji v stavbi blizu Moskve umrlo sedem ljudi.