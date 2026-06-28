Ukrajinski brezpilotni letalniki so ponoči izvedli napade na naftno infrastrukturo v dveh ruskih regijah. Tuji mediji poročajo o požarih v rafinerijah v Krasnodaru in Jaroslavlju. Rusija se medtem sooča z vse večjim pomanjkanjem goriva, ukrajinski napadi na rafinerije pa stanje še dodatno poslabšujejo.

Po poročanju ruskih medijskih kanalov na Telegramu je ukrajinska vojska napadla rafinerijo v Krasnodaru ob reki Kuban. Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije in posnetki, ki prikazujejo visoke plamene in gost dim, ki se dviga iz rafinerije. Gre za ključni obrat pri oskrbi okupiranega Krima. Obseg škode še ni znan.

Morning footage of the heavily damaged Slavyansk Oil Refinery. The scale of the destruction is striking. pic.twitter.com/BNDNKtGc3Y — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 28, 2026

Hkrati so dim opazili tudi nad rafinerijo v Jaroslavlju, ki leži približno 250 kilometrov severovzhodno od Moskve. Guverner tamkajšnje oblasti Mihail Jevrajev je na Telegramu sporočil, da so opazili ukrajinske drone.

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This night, AFU attacked Slavyansk ECO refinery in Slavyansk-on-Kuban, 5.2 million tons of raw materials per year



In Yaroslavl,Slavneft-YANOS refinery,15 million tons of oil per year

In Crimea,Saky CHPP was attacked pic.twitter.com/Tezvd4nkqR — Koba (@Krieg2026) June 28, 2026

Do napadov prihaja v času, ko se Rusija sooča z vse večjim pomanjkanjem goriva, ukrajinski napadi na rafinerije pa razmere še poslabšujejo. Več kot 20 ruskih regij je uvedlo omejitve točenja goriva, državljani pa se pritožujejo nad večurnim čakanjem na bencinskih črpalkah.

Nove napade je ponoči izvedla tudi Rusija, ki je nad Kijev izstrelila balistične rakete. Poškodovanih je bilo več lokacij v mestu, ranjeni pa sta dve osebi. Prve eksplozije v ukrajinski prestolnici so odjeknile malo pred 2. uro zjutraj po lokalnem času, približno 30 minut pozneje pa je sledil še en val napadov.