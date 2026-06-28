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Avtor:
Sa. B.

Nedelja,
28. 6. 2026,
7.47

Osveženo pred

11 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija vojna Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Nedelja, 28. 6. 2026, 7.47

11 minut

Vojna v Ukrajini

V Rusiji gorita dve rafineriji #vŽivo

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
Vojna v Ukrajini | Fotografija je simbolična. | Foto Reuters

Fotografija je simbolična.

Foto: Reuters

Ukrajinski brezpilotni letalniki so ponoči izvedli napade na naftno infrastrukturo v dveh ruskih regijah. Tuji mediji poročajo o požarih v rafinerijah v Krasnodaru in Jaroslavlju. Rusija se medtem sooča z vse večjim pomanjkanjem goriva, ukrajinski napadi na rafinerije pa stanje še dodatno poslabšujejo.

Po poročanju ruskih medijskih kanalov na Telegramu je ukrajinska vojska napadla rafinerijo v Krasnodaru ob reki Kuban. Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije in posnetki, ki prikazujejo visoke plamene in gost dim, ki se dviga iz rafinerije. Gre za ključni obrat pri oskrbi okupiranega Krima. Obseg škode še ni znan.

Hkrati so dim opazili tudi nad rafinerijo v Jaroslavlju, ki leži približno 250 kilometrov severovzhodno od Moskve. Guverner tamkajšnje oblasti Mihail Jevrajev je na Telegramu sporočil, da so opazili ukrajinske drone.

Do napadov prihaja v času, ko se Rusija sooča z vse večjim pomanjkanjem goriva, ukrajinski napadi na rafinerije pa razmere še poslabšujejo. Več kot 20 ruskih regij je uvedlo omejitve točenja goriva, državljani pa se pritožujejo nad večurnim čakanjem na bencinskih črpalkah.

Nove napade je ponoči izvedla tudi Rusija, ki je nad Kijev izstrelila balistične rakete. Poškodovanih je bilo več lokacij v mestu, ranjeni pa sta dve osebi. Prve eksplozije v ukrajinski prestolnici so odjeknile malo pred 2. uro zjutraj po lokalnem času, približno 30 minut pozneje pa je sledil še en val napadov.

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