V Putinovem rojstnem kraju gori pomembno rusko podjetje #video

Ukrajinske sile so ponoči napadle logistične centre podjetja Wildberries – največjega ruskega spletnega trgovca – v Sankt Peterburgu, Tveru in na zasedenem Krimu. Napadi so bili del širše ukrajinske operacije z droni, poroča Kyiv Independent.

Ruski kanali na omrežju Telegram so poročali, da je bilo v Putinovem rojstnem kraju napadenih več lokacij, v enem od objektov pa je izbruhnil velik požar. Mediji poročajo, da je bil napaden logistični park Utkin Zavod v naselju Novosaratovka na jugu mesta, kjer je obrat podjetja Wildberries.

Podjetje, znano kot ruski Amazon

Napad z droni je potrdil tudi guverner mesta Aleksander Beglov. Na Telegramu je sporočil, da so bili tarča "objekti civilne infrastrukture ob moskovski avtocesti". Nekaj ur pozneje pa je guverner Leningrajske oblasti Aleksander Drozdenko potrdil napad na objekt v Novosaratovki in navedel, da so bile poškodovane tri osebe.

Služba za odnose z javnostmi podjetja Wildberries, znano tudi kot ruski Amazon, je sporočila, da je bilo delo v logističnih centrih začasno ustavljeno. Gre za že peti napad na objekte podjetja Wildberries v zadnjem tednu.