Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Nedelja,
24. 5. 2026,
10.08

Osveženo pred

3 ure, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,04

Natisni članek

Natisni članek
avtomobil kolesar kolo nesreča nesreča policija

Nedelja, 24. 5. 2026, 10.08

3 ure, 19 minut

V prometni nesreči trčila avtomobil in kolesar: kolesarjevo življenje je ogroženo

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,04
nesreča kolesarstvo simbolična fotografija | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V soboto se je nekaj pred 15. uro v Vikrčah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesar.

Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica pri zavijanju levo v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti, so zapisali na policiji.

Pri trčenju se je kolesar huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo, so še zapisali na policiji, kjer nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

policija, slovenska policija
Novice Pijani kolesar trčil v most in obležal sredi ceste
Avtocesta, Lj-Koper
Avtomoto Znane so podrobnosti prometne nesreče na primorski avtocesti
slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Novice Mariborska policija prosi za pomoč
avtomobil kolesar kolo nesreča nesreča policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.