V prometni nesreči trčila avtomobil in kolesar: kolesarjevo življenje je ogroženo

V soboto se je nekaj pred 15. uro v Vikrčah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesar.

Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica pri zavijanju levo v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti, so zapisali na policiji.

Pri trčenju se je kolesar huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo, so še zapisali na policiji, kjer nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.