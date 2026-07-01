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Avtorji:
L. B., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
13.30

Osveženo pred

24 minut

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požar Nemčija nesreča nesreča

Sreda, 1. 7. 2026, 13.30

24 minut

V požaru v stanovanjskem poslopju v Nemčiji trije mrtvi

Avtorji:
L. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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požar ogenj | Požar izbruhnil v stanovanskem poslepju in zahteval življenja treh ljudi. | Foto Gregor Pavšič

Požar izbruhnil v stanovanskem poslepju in zahteval življenja treh ljudi.

Foto: Gregor Pavšič

V požaru blizu mesta Aachen na zahodu Nemčije so ponoči umrli trije ljudje, je danes sporočila policija. Požar v vasi Monschau je izbruhnil v stanovanjskem poslopju, vzrok pa še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požar je v stanovanjskem poslopju, v katerem je živelo okoli 30 ljudi, izbruhnil danes okoli 1.30. Reševalne službe so stanovalce evakuirale, gašenje pa je trajalo do zgodnjih jutranjih ur, je sporočila tiskovna predstavnica policije.

Poslopje se nahaja na kmetijskem posestvu, kjer je tudi dom za starejše in za osebe z duševnimi motnjami, ki pa ga požar ni zajel, še poroča dpa.

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