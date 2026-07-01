V požaru v stanovanjskem poslopju v Nemčiji trije mrtvi

V požaru blizu mesta Aachen na zahodu Nemčije so ponoči umrli trije ljudje, je danes sporočila policija. Požar v vasi Monschau je izbruhnil v stanovanjskem poslopju, vzrok pa še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požar je v stanovanjskem poslopju, v katerem je živelo okoli 30 ljudi, izbruhnil danes okoli 1.30. Reševalne službe so stanovalce evakuirale, gašenje pa je trajalo do zgodnjih jutranjih ur, je sporočila tiskovna predstavnica policije.

Poslopje se nahaja na kmetijskem posestvu, kjer je tudi dom za starejše in za osebe z duševnimi motnjami, ki pa ga požar ni zajel, še poroča dpa.