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Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
11.19

Osveženo pred

53 minut

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požar Atene gasilci Grčija

Četrtek, 9. 7. 2026, 11.19

53 minut

V požaru tovarne blizu Aten več poškodovanih, dve osebi sta v smrtni nevarnosti

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Grčija, požar, gasilci, gašenje, Atene, evakuacija, ljudje | Požar je gasilo 75 gasilcev, posredovali so tudi z 20 vozili, več specializiranimi vozili in gasilskim helikopterjem. | Foto Reuters

Požar je gasilo 75 gasilcev, posredovali so tudi z 20 vozili, več specializiranimi vozili in gasilskim helikopterjem.

Foto: Reuters

V okolici Aten je danes pogorela tovarna za recikliranje. V požaru je bilo poškodovanih šest oseb, dva sta zaradi hujših opeklin v smrtni nevarnosti. Vzrok požara še ni znan, gašenje pa je grškim gasilcem oteževal tovornjak s cisterno za propan. Grške oblasti so prebivalce v okolici požara pozvale, naj zaradi gostega dima zapustijo območje.

Požar je gasilo 75 gasilcev, posredovali so tudi z 20 vozili, več specializiranimi vozili in gasilskim helikopterjem. Poskušali so preprečiti, da bi se plameni razširili na sosednje industrijske objekte, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gost črn dim se je širil po okolici in je bil viden tudi iz središča Aten, tovarniška stavba pa je zaradi požara popolnoma uničena.

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