V požaru na Norveškem uničenih več kot 100 hiš #foto

Na jugu Norveške v bližini mesta Drammen je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen.

Območna gasilska enota je zjutraj sporočila, da je požar v mestu Krokstadelva pod nadzorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na navedbe norveške agencije NTB.

Britanski portal Sky News je pred tem poročal, da se je požar razširil tudi na bližnji gozd in da se z njim bori okoli 80 gasilcev, ekipe civilne zaščite in šest gasilskih helikopterjev.

Ena oseba je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima, en gasilec pa je utrpel lažje poškodbe. O resnejših poškodbah ne poročajo, prav tako ni prijav pogrešanih oseb.

Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove.