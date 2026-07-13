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Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
19.54

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Natisni članek
Janez Janša Janez Janša koalicija koalicijski vrh Brdo pri Kranju SDS NSi Demokrati

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 19.54

1 ura, 11 minut

V petek se na Brdu obeta koalicijski vrh o načrtih dela za jesen

Avtorji:
A. P. K., STA

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Janez Janša | Kateri bodo torej ključni prvi cilji vlade za jesen, ki bo tedaj zabeležila tudi mejnik 100 dni mandata, utegne postati jasneje po petkovem srečanju koalicije, v kateri sicer tega uradno še niso potrdili. Tako tudi še niso znane podrobnosti predvidenega dnevnega reda. | Foto Reuters

Kateri bodo torej ključni prvi cilji vlade za jesen, ki bo tedaj zabeležila tudi mejnik 100 dni mandata, utegne postati jasneje po petkovem srečanju koalicije, v kateri sicer tega uradno še niso potrdili. Tako tudi še niso znane podrobnosti predvidenega dnevnega reda.

Foto: Reuters

Koalicija pod vodstvom premierja Janeza Janše bo v petek zasedala na Brdu pri Kranju. Osrednja točka prvega koalicijskega vrha dober mesec po prisegi vlade v DZ bo normativni program dela do konca leta. Pričakovati je torej, da bodo ministri in poslanci prečesali zlasti projekte, ki bodo zaznamovali jesen.

Četrta Janševa vlada, ki je v DZ prisegla 4. junija, se je po dobrem mesecu po prevzemu vajeti države že dodobra utekla v delo in potegnila svoje prve poteze. V DZ so že prvi predlogi vladnih zakonov, glavnino teh pa je na poslanskih klopeh pričakovati jeseni.

Med zakoni, ki si jih bo koalicija prizadevala spraviti čez parlamentarno sito, je pričakovati predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ga je vlada po koncu medresorskega usklajevanja poslala v javno obravnavo.

Obeta se rebalans proračuna

Obeta se tudi rebalans proračuna, prve korake k njegovemu načrtovanju namerava vlada storiti še ta teden. Finančni minister Andrej Šircelj je namreč že dejal, da vlada analizira in dopolnjuje podatke o odhodkih po posameznih ministrstvih, v tem tednu pa pričakuje proračunsko sejo vlade. Na njej bodo predstavili natančne izračune in projekcije, kar bo podlaga za rebalans letošnjega državnega proračuna.

Koalicijski partnerji pa na lestvico prioritet za jesen postavljajo še nekatere druge zaveze iz koalicijske pogodbe desne koalicije. Vodje poslanskih skupin vladnih strank so tako v pogovorih za STA še pred parlamentarnimi počitnicami izpostavljali ukrepe v smeri decentralizacije, pa tudi ukrepe za razbremenitev gospodarstva in dela ter reševanje razmer v zdravstvu.

Predstavitev zakona o vzpostavitvi Skoka

Prav tako pa partnerji čim prej pričakujejo predstavitev zakona o vzpostavitvi Skoka, posebnega organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ki ga že dalj časa obljubljajo Demokrati. Zanj je zadolžena ekipa na pravosodnem ministrstvu pod vodstvom ministra Mihaela Zupančiča.

Ključni prvi cilji vlade za jesen se utegnejo izkristalizirati po petkovem srečanju

Kateri bodo torej ključni prvi cilji vlade za jesen, ki bo tedaj zabeležila tudi mejnik 100 dni mandata, utegne postati jasneje po petkovem srečanju koalicije, v kateri sicer tega uradno še niso potrdili. Tako tudi še niso znane podrobnosti predvidenega dnevnega reda.

Koalicijska pogodba, ki so jo za mandat 2026–2030 po pogajanjih podpisali SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokrati Anžeta Logarja, sicer na 35 straneh med prednostne naloge postavlja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo.

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