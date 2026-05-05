Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
5. 5. 2026,
10.34

Osveženo pred

23 minut

slovesnost Moskva žrtve Volodimir Zelenski vojska Rusija Ukrajina

Vojna v Ukrajini

V novih ruskih napadih na Ukrajino ubitih več ljudi #vŽivo

Rusija ruska vojska moskva parada | Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi napadov Rusijo obtožil cinizma. | Foto Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi napadov Rusijo obtožil cinizma.

Foto: Reuters

V novih ruskih napadih na Ukrajino je bilo danes v dveh regijah ubitih najmanj pet ljudi, od tega štirje v Poltavi. Do novih napadov prihaja pred uveljavitvijo prekinitve ognja, ki sta jo sicer z različnim datumom začetka napovedala tako Kijev kot Moskva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi napadov Rusijo obtožil cinizma.

Pomembnejši dogodki dneva:

9.50 Briljantna poteza Volodimirja Zelenskega za konec vojne v Ukrajini? Vse bo jasno že jutri.
9.40 V novih ruskih napadih na Ukrajino ubitih več ljudi
9.38 V Ukrajini v hišnih preiskavah pri vojaških uslužbencih zasegli tesle, motocikle in gotovino

Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin odredil enostransko prekinitev ognja, ki jo bo Rusija spoštovala med 8. in 9. majem, ko v Moskvi z vojaško parado obeležujejo dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razglasil, da bo Ukrajina prav tako enostransko razglasila premirje, ki pa se bo začelo že 6. maja. Ukrajinski minister za zunanje zadeve Andrij Sibiga je to potezo Zelenskega označil za test, ali je Rusija resnično pripravljena na mir.

Podrobnosti razkrivamo v spodnjem prispevku: 

Volodimir Zelenski
Novice Briljantna poteza Volodimirja Zelenskega? Vse bo jasno že jutri.

V osrednji regiji Poltava so bili v napadu z droni in raketami na dva kraja ubiti štirje ljudje, ranjenih pa je bilo 31, so sporočile lokalne oblasti. Škodo sta v napadih utrpela industrijski obrat in železniška infrastruktura.

Med smrtnimi žrtvami sta po navedbah civilne zaščite dva reševalca. Po prvem napadu je namreč ruska vojska območje njihovega posredovanja napadla še drugič. Tudi med ranjenimi je 23 reševalcev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V regiji Harkov pa je po navedbah tamkajšnjega tožilstva, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, življenje izgubil en človek, dva pa sta bila ranjena.

O ranjenih poročajo tudi z območja Černigiva in iz Kijeva.

Do novih ruskih napadov prihaja pred uveljavitvijo prekinitve ognja, ki sta jo v ponedeljek napovedali obe strani, čeprav z različnim datumom začetka.

Rusko obrambno ministrstvo je premirje ob 9. maju, ko Rusija slovesno obeležuje dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno, napovedala za petek in soboto. Kijev se je na to odzval z napovedjo uveljavitve prekinitve ognja že v noči na sredo ob polnoči (23. uri po srednjeevropskem času).

Ukrajinski predsednik Zelenski je zaradi tega Rusijo po novih napadih danes obtožil cinizma. "Predlagati prekinitev ognja, da bi izvedli propagandne slovesnosti, medtem ko vse dni do takrat izvajate napade z droni in raketami, je popoln cinizem," je sporočil na omrežju X.

9.38 V Ukrajini v hišnih preiskavah pri vojaških uslužbencih zasegli tesle, motocikle in gotovino

Ukrajinska nacionalna policija je v obsežni protikorupcijski akciji po državi preiskovala sedanje in nekdanje uslužbence nabornih uradov. Po navedbah policije naj bi primeri nezakonitega bogatenja in neresničnega prijavljanja premoženja znašali skoraj 92 milijonov griven oziroma okoli dva milijona evrov.

Več na tej povezavi: 

Akcija ukrajinske nacionalne policije
Novice V hišnih preiskavah pri vojaških uslužbencih zasegli tesle in gotovino

