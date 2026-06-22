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Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
11.59

Osveženo pred

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tihotapljenje mamila ZDA Donald Trump

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 11.59

1 ura, 16 minut

V novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil dva mrtva

Avtorji:
R. K., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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čoln s tihotapci mamil | ZDA se soočajo s problemom mamil, odgovornost za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam, zlasti iz Latinske Amerike. | Foto U.S. Southern Command/X

ZDA se soočajo s problemom mamil, odgovornost za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam, zlasti iz Latinske Amerike.

Foto: U.S. Southern Command/X

Ameriška vojska je v novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju v nedeljo ubila dva tihotapca, šest pa jih je napad preživelo, je sporočilo južno poveljstvo vojske (Southcom). Dodalo je, da je čoln plul po znani poti za tihotapljenje drog in da so ameriško obalno stražo obvestili o šestih preživelih po napadu.

O tem, ali so preživele rešili in ali so bili v napadu morda poškodovani, s poveljstva niso sporočili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob sporočilu pa je poveljstvo objavilo zrnat črnobel videoposnetek čolna, ki se je premikal po vodi, preden ga je zadel projektil in je odjeknila velika eksplozija.

ZDA se soočajo s problemom mamil, odgovornost za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam, zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim v Karibskem morju in Tihem oceanu so ameriške sile od septembra lani po podatkih AFP ubile najmanj 206 ljudi. Dokazov o tem, da so bila napadena plovila vpletena v tihotapljenje mamil, pa ameriška administracija ni predložila.

Pravni strokovnjaki in zagovorniki človekovih pravic opozarjajo, da bi lahko šlo celo za izvensodne poboje, saj so napadi usmerjeni proti civilistom, ki ne predstavljajo neposredne grožnje ZDA.

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