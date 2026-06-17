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Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
17. 6. 2026,
9.36

Osveženo pred

58 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Pacifik tihotapljenje droge napad čoln

Sreda, 17. 6. 2026, 9.36

58 minut

V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog v Tihem oceanu ubit človek #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

V napadu na čoln, ki naj bi bil vpleten v tihotapljenje drog, je bil v torek v Tihem oceanu ubit moški, je sporočilo južno poveljstvo ameriške vojske (Southcom). Ameriški obalni straži so naročili izvedbo reševalne akcije za dvojico moških, ki sta napad preživela. Podrobnosti o njunem stanju niso objavili.

Glede na navedbe vojske je plovilo upravljala organizacija, ki je označena kot teroristična in je bila na vzhodu Tihega oceana na poti z namenom tihotapljenja drog.

Posnetek, ki ga je ob sporočilu na omrežju X objavil Southcom, prikazuje eksplozijo na čolnu in dim, ki se nato dvigne nad prizoriščem.

ZDA se spoprijemajo s problematiko mamil, vlada predsednika Donalda Trumpa pa odgovornost zanjo pripisuje tujim tihotapskim mrežam, zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi.

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